Às vésperas do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (30), cinco praças de pedágio, incluindo uma no Paraná, terão reajuste nos valores. A tarifa sobe de R$ 4,90 para R$ 5,20 no Contorno Leste (BR-116/PR), na BR-376 e na BR-101/SC, no trecho entre a capital paranaense e o município de Palhoça, no litoral de Santa Catarina. O novo valor é válido para os pontos administrados pela concessionária Arteris Litoral Sul.

Conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o reajuste vale a partir da meia-noite desta quarta-feira (29). A deliberação foi publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União. Segundo a concessionária, a nova tarifa corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo no período, além do reequilíbrio de projetos extracontratuais e instalação de radares.

As praças ficam em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e em Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça, já no estado de Santa Catarina. O pagamento pode ser feito em dinheiro em espécie, cartão de débito com aproximação, além de telefones e relógios inteligentes com débito habilitado.

Ao longo dos quatro dias do feriado prolongado, entre os dias 29 de maio e 02 de junho, a Arteris Litoral Sul espera que 1,2 milhão de veículos passem pelas rodovias administradas, entre a BR-376 e a BR-101.

