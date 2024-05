Enquanto o preço do arroz disparou, Feijão e lentilha estão em promoção

Nesta semana o feijão preto, grão de bico e a lentilha continuam com os preços mais em conta na Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana. Nesta semana trouxemos conteúdo sobre a disparada no preço do arroz. Confira aqui!

Por conta do feriado de Corpus Christi, os Armazéns da Família vão abrir apenas nesta terça e quarta-feira (28 e 29/5). O feijão preto da marca Malu (1 quilo) continua por R$ 4,97; o grão de bico da RD (500 gramas) por R$ 4,99; e a lentilha também da RD (500 gramas), R$ 5,19.

A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e está alinhada ao compromisso da Prefeitura pela segurança alimentar da população.

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza a preços mais baratos que no varejo comum. São mais de 350 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC, são 13 municípios conveniados, com 15 unidades de Armazéns da Família. São quase 34 mil famílias cadastradas, beneficiando mais de 100 mil pessoas.

O atendimento de Curitiba é feito de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

