O jovem frentista Lorran Lopes da Costa, 20 anos, foi ameaçado por uma cliente com um facão na tarde de segunda-feira (12), em Curitiba. Além disso, recebeu insultos da mulher que o chamou de lixo. A Polícia Civil do Paraná já abriu um boletim de ocorrência para descobrir quem é a responsável pela ação.

Segundo o trabalhador do posto de combustível, localizado no bairro Capão Raso, a cliente estacionou em frente a uma bomba que estava com defeito e foi orientada a mudar para um pouco à frente. Na sequência, ela teria pedido para colocar R$ 100 de gasolina, mas teria pago apenas R$ 80. Ao sair da loja de conveniência, a mulher fala algo para Lorran, conforme registram as imagens de câmeras de segurança do local.

Foto: Reprodução/Bom dia Paraná/RPC.

Insatisfeita, a mulher vai até o carro, entra e sai, dá a volta no veículo, abre uma porta e pega um facão. “Olha o que eu tenho dentro do meu carro para vagabundo que nem você. Você acha que eu tenho medo de você? Eu faço a sua cabeça rolar pelo chão, eu arranco sua cabeça fora”, relembra Lorran, sobre o que ouviu da cliente.

Ao ver a discussão, uma funcionária corre em direção à loja, e um homem aparece e ajuda a encerrar a confusão. “O que mais me doeu mesmo foram as palavras dela, porque eu não sou lixo, nem vagabundo. Liso eu posso até ser, mas eu pago minhas contas. Às vezes não me sobra nada, para fazer um lanche, fazer alguma coisa, mas a gente está trabalhando honestamente. Ser insultado, ser humilhado, a gente não esquece”, lamenta o rapaz.

O frentista registrou um boletim de ocorrência (B.O) na Polícia Civil. Testemunhas que presenciaram a cena disseram que a mulher estava com uma criança no banco de trás do carro.

Outro caso em Curitiba

Em outubro do ano passado, um cliente de um posto de combústivel também ofendeu um frentista. Na oportunidade, a pessoa chamou o trabalhador de “neguinho”, “otário”, e “nordestino dos inferno”.

“Sou empresário, maluco, tenho CNPJ, tenho empresa, e você vem me tirar, vem fazer cagada? Você ganha quatro mil nesta bosta aqui. Pago três vezes mais só pra te xingar de neguinho, otário, nordestino dos inferno. Macaco. Vem do Nordeste pra querer ser gente em Curitiba? Volta pro Nordeste”, disse o homem flagrado em vídeo.

