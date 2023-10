Um caso de racismo e xenofobia na madrugada deste sábado (14) em Curitiba está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. Era 4h da manhã quando um frentista e outro funcionário do local foram ofendidos por um cliente. Em tom de discussão o cliente dizia ser empresário e xingou os funcionários. O homem chamou o frentista de “neguinho”, “otário”, e “nordestino dos inferno”, conforme o vídeo que circula pelas redes sociais.

“Sou empresário, maluco, tenho CNPJ, tenho empresa, e você vem me tirar, vem fazer cagada? Você ganha quatro mil nesta bosta aqui. Pago três vezes mais só pra te xingar de neguinho, otário, nordestino dos inferno. Macaco. Vem do Nordeste pra querer ser gente em Curitiba? Volta pro Nordeste”, disse o homem flagrado em vídeo.

>>> O vídeo está circulando nas redes sociais e você por assistir aqui

O vídeo em si não mostra como que a confusão começou. Porém, segundo reportagem do Boa Noite Paraná deste sábado, a briga teria iniciado por causa de um macarrão instantâneo.

O delegado que investiga do caso informou que já tem a vítima identifica, bem como o cliente. “Na segunda-feira já estaremos tomando as medidas cabíveis, com instauração de inquérito. Já temos as duas vítimas e autoria já foi identificada”, relatou o delegado Nasser Salmen, responsável pelo caso, que será investigado pela pelo 7º Distrito Policial.

“Algo que jamais é esperado de uma pessoa uma atitude covarde, tão humilhante. Tomaremos todas as providências necessárias”, disse Igor Ogar, advogado das vítimas.

A reportagem tentou contato com o homem que disparou as agressões, mas não obteve sucesso.

Com informações do Boa Noite Paraná, da RPC.

