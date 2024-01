Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta quinta-feira (25) indica que o litoral do estado ja acumula, desde o dia 22, mais de 330 mm de chuva na região. As equipes estão recebendo acionamentos principalmente para retirada de famílias ilhadas em residências, totalizando 77 atendimentos para essa natureza.

Ainda tiveram 2 ocorrências de deslizamento de terra ocorrido em uma residência desocupada no balneário Prainha (Matinhos) e na PR 412, em Guaratuba, Entre o embarque para o Ferry boat e o quartel do Corpo de Bombeiros (estrada continua interditada). Além dessas, foram realizados cortes de árvores que caíram em residência (Matinhos) e em via pública em Guaratuba. Lembrando que o Litoral do Paraná segue em alerta vermelho para acumulado de chuva.

Na noite de quarta-feira ocorreu um desmoronamento estrutural de residência abandonada em Morretes. Ao todo, 158 pessoas foram retiradas de áreas de risco, dentre elas 60 foram encaminhadas para os abrigos municipais de Guaratuba e Matinhos.

Interdição total na BR-277

Na madrugada desta quinta-feira ocorreu um desmoronamento de terra no Km 39 da BR-277, o que ocasionou a interdição das pistas em ambos os sentidos da estrada. Até o fim da manhã desta quinta-feira não havia previsão para liberação do trecho.

Resgates sem vítimas graves

Até a manhã desta quinta-feira (10h), somam-se 85 atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros no litoral do estado, sem vítimas nenhuma vítima contabilizada. A Defesa Civil do Paraná, está destinando 150 kits higiene, 150 cestas básicas e 150 kits dormitórios aos municípios litorâneos afetados.

O Corpo de Bombeiros destaca que, até o momento, não há necessidade de doação de donativos aos municípios afetados.

