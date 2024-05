O trânsito na Avenida Victor Ferreira do Amaral, na região do Tarumã, em Curitiba, foi liberado para os motoristas, nos dois sentidos da via, no fim da tarde desta terça-feira (28). A pista no sentido Curitiba segue com bloqueio parcial em uma das três faixas de circulação.

Já quem desejar seguir no sentido Pinhais terá as três pistas de tráfego liberadas. Com isso, as 10 linhas de ônibus que faziam desvios voltam ao itinerário normal e a linha especial Capão da Imbuia será desativada.

A via havia sido interditada nos sentidos Centro de Curitiba e Pinhais desde o último sábado (25), no trecho entre o Super Muffato e o Colégio Militar de Curitiba para a segunda etapa de lançamento de vigas no Viaduto Tarumã.

Leia também:

A previsão era de que todas as pistas fossem liberadas nesta terça-feira. Entretanto, o volume de chuva no fim de semana atrapalhou os trabalhos e, por isso, a pista sentido Curitiba terá uma faixa bloqueada para a finalização dos trabalhos.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) seguem no local para orientar os motoristas até a liberação completa do trânsito na Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Obra do viaduto do Tarumã

Quando concluída o obra no local, o viaduto do Tarumã dobrará de tamanho, passando dos atuais 24 metros de largura para 50 metros, assegurando oito pistas, sendo seis vias marginais e de tráfego local em sentidos opostos, para acesso a moradias, indústrias, comércio e serviços na região, e duas faixas de ônibus.

