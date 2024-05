Cerca de 42 mil pessoas devem embarcar ou desembarcar na Rodoviária de Curitiba durante o feriadão de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30). Essa é a projeção feita pela rodoviária da cidade, que também prevê alta de 5% no movimento em relação ao mesmo período no ano passado.

Ao todo, 659 ônibus deixarão a capital paranaense entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). O interior do Paraná é o destino mais procurado, com 45% dos embarques.

Na sequência, aparecem Santa Catarina, com 20%, o litoral do Paraná, com 15%, e São Paulo, com 12% de procura.

Leia também:

De acordo com informações da prefeitura, durante esses dias haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!