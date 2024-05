Neste domingo (02), a partir das 19 horas, o Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, recebe o espetáculo “ELTON por Rafael Dentini”, um tributo ao famoso astro britânico, Elton John. Para quem estiver interessado no evento e quiser tentar a sorte, a Tribuna do Paraná vai sortear dois pares de ingresso para o show.

Para participar é bem fácil: basta seguir a Tribuna do Paraná no Instagram (@tribunapr), marcar alguém nos comentários da publicação e curtir a postagem do sorteio. A ação vai sortear duas pessoas e cada uma receberá um par de ingressos.

O sorteio acontecerá na sexta-feira (31) e o resultado será divulgado logo em seguida no Instagram da Tribuna. Os vencedores poderão curtir um espetáculo completo e ainda economizar!

Leia também:

O show deste domingo vai reunir os figurinos icônicos de Elton John, além das famosas canções, como “Rocket Man”, “Sacrifice”, “Tiny Dancer”, “Bennie and The Jets” e “Your Song”.

Os ingressos para o evento estão à venda no site do Disk Ingressos e custam a partir de R$ 90.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!