Elton John no Teatro Guaíra: musical celebra carreira icônica do artista

O Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, será palco do espetáculo “ELTON por Rafael Dentini”, no próximo domingo (02), às 19 horas. A proposta é uma jornada musical repleta de nostalgia que celebra a icônica carreira de Elton John. Artista e equipe mergulham nas raízes da música pop, mantendo viva a energia contagiante e os inesquecíveis figurinos dos anos 70, tão característicos do astro britânico.

Para criar uma percepção real, os figurinos e adereços utilizados no espetáculo são inspirados em fotografias e vídeos da época. Além disso, telões personalizados acompanham cada música, transportando o público para o universo visual de Elton John.

As músicas são acompanhadas por arranjos e orquestrações reescritas. De acordo com a produção, é como embarcar em uma verdadeira viagem no tempo, revivendo os momentos mais marcantes da carreira de Sir Elton John, conhecido por músicas como “Rocket Man”, “Sacrifice”, “Tiny Dancer”, “Bennie and The Jets” e “Your Song”.

Show tributo a Elton John em Curitiba

Data: 02 de junho, domingo

Horário: 19 horas

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – R. XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Classificação: livre

Ingressos a venda a partir de R$ 90

