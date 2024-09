Ônibus vai baixar em Curitiba? Veja as propostas dos candidatos

Tópico importante para Curitiba, o transporte público é um dos temas que frequentemente é comentado pelos candidatos à prefeitura. E o que será que os 10 nomes da disputa estão prometendo durante a campanha eleitoral de 2024? Confira a seguir:

Andrea Caldas (PSOL)

No plano de governo, Andréa Caldas quer “implantar a médio prazo a tarifa gratuita no sistema de ônibus” de Curitiba. Além disso, a candidata do PSOL também quer expandir a integração metropolitana que, segundo o plano, foi fragmentada em 2015 com a divisão de gestões de várias empresas.

Dentro do planejamento de mobilidade, Andrea também cita aumentar a frota de ônibus na cidade e fixar o valor mensal de R$ 50 para estudantes e desempregados. Confira todas as propostas da candidata sobre o tema.

Cristina Graeml (PMB)

Implementar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Essa é a proposta de Cristina Graeml para o transporte coletivo de Curitiba. “Esse modal oferecerá uma alternativa eficiente, rápida e sustentável para os principais eixos de transporte da cidade. O VLT será integrado ao sistema de ônibus, ciclovias e terminais, criando uma rede de mobilidade abrangente e eficiente”, diz plano de governo.

Além do VLT, a candidata quer estudar a possibilidade de colocar linhas de monotrilho em algumas regiões da capital paranaense. “Esse modal será considerado para conectar bairros afastados ao centro de forma rápida e com menor impacto urbanístico”.

Confira todas as propostas da candidata sobre o tema.

Eduardo Pimentel (PSD)

Eduardo Pimentel propõe a tarifa zero para pessoas que estão procurando emprego. Para custear isso, o candidato prevê utilizar receitas extra orçamentárias vindas das campanhas de mídia.

Outra proposta do atual vice-prefeito é ‘Domingão paga Meia’. Ou seja, diminuir pela metade o preço da passagem de ônibus nos domingos e feriados. Pimentel também cita o VLT Metropolitano entre Curitiba e o Aeroporto de São José dos Pinhais – transporte que já está sendo desenvolvido.

Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

Felipe Bombardelli (PCO)

Felipe Bombardelli quer estatizar todo o transporte público. O plano de governo do candidato diz que essa é a maneira de garantir o direito da população de acessar o transporte.

“Nenhum empresário deve lucrar às custas da locomoção da população. A empresa estatal de transporte deve garantir que todo o sistema seja integrado e que seja gratuito para toda a população”. Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

Luciano Ducci (PSB)

Luciano Ducci quer voltar com a tarifa domingueira. Essa proposta prevê a redução do valor da passagem de ônibus aos domingos. O objetivo é aumentar o número de passageiros no dia.

O plano de governo de Ducci também quer “engajar Curitiba no debate sobre um modelo nacional de gratuidade para o Transporte Público Urbano”. O candidato também comenta estudar, novamente, a possibilidade de criar um metrô para a cidade.

Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

Luizão Goulart (Solidariedade)

Reduzir a tarifa atual do transporte coletivo para R$ 4. Essa é uma das propostas de Luizão Goulart sobre o tema. Além disso, ele quer estudar as possibilidades de instalar o VLT e metrô de superfície em alguns trechos da capital paranaense.

O candidato também propõe mudar o contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo e deixar mais transparente os processos da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

Maria Victoria (PP)

O plano de governo de Maria Victoria quer reduzir a tarifa da passagem de ônibus para R$ 1 para alguns grupos, como estudantes, trabalhadores de baixa renda e acompanhante de idosos.

A candidata também quer que a passagem custe R$ 1 para toda a população aos sábados e domingos. Outra promessa sobre o tema é congelar o preço da passagem do transporte coletivo até que propostas permanentes de um “valor justo” seja aprovado.

Confira todas as propostas da candidata sobre o tema.

Ney Leprevost (União Brasil)

O plano de governo de Ney Leprevost garante o retorno da tarifa domingueira a R$ 1. O candidato também cita que “planos de meta gradativos serão adotados rumo à tarifa zero, se assim for possível economicamente para o município”.

Leprevost também quer criar um BRT (Bus Rapid Transit), ligando por passagem subterrânea eixos como Santa Cândida – Pinheirinho. De acordo com ele, o BRT pode ser implantado mais facilmente que o metrô.

Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

Roberto Requião (Mobiliza)

Requião quer estatizar a frota de ônibus da cidade e revisar a tarifa. No plano de governo dele também está a proposta de criar um bilhete único semanal e mensal, “para que o cidadão use livremente o transporte público, integrado, durante o tempo que precisar para percorrer a cidade”.

Além disso, quer ampliar o número de ônibus em Curitiba. Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

Samuel de Mattos (PSTU)

Samuel de Mattos quer, inicialmente, reduzir a tarifa de ônibus para R$ 1 e caminhar para a tarifa zero. Além disso, o candidato quer acabar com a Urbanização de Curitiba (Urbs) para criar uma secretaria formada pelos usuários e trabalhadores do transporte.

Mattos também deseja aumentar a frota para reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus. Confira todas as propostas do candidato sobre o tema.

