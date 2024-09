“Cidade mais inteligente e gente morrendo por leptospirose”, alfineta Cristina Graeml

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, a candidata à Prefeitura de Curitiba Cristina Graeml (PMB) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleita. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

Uma delas é expandir o horário de atendimento das creches, começando um pouco mais cedo e terminando mais tarde. Cristina justificou o projeto afirmando que a falta de flexibilidade pode prejudicar as mães que estão em busca de emprego e precisam conciliar os horários com a rotina da criança. A candidata também disse que pretende contratar mais médicos, enfermeiros, guardas municipais e professores.

“É uma questão de estudar o orçamento e priorizar o que precisa ser priorizado. A gente precisa ouvir a população pra saber o que querem. Talvez eles não queiram asfaltinho bonito na frente de casa. Talvez concordem em ficar mais um ano, até um ano e meio, com um tapa-buracos, mas ter vaga na creche para as crianças. A gente precisa saber qual é prioridade da população, não do governante”, enfatizou.

Sobre o turismo, a candidata comentou que é necessário mais investimento e ir além do turismo de negócios. Cristina explicou que pretende olhar para o potencial de Curitiba em ter um turismo cultural e gastronômico, pois o “turista traz dinheiro para a cidade, movimenta a economia. Há setores importantíssimos que dependem só de quem vem de fora, não dependem do morador da cidade”.

Cristina também lamentou o corte de árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral e disse que é preciso esperar ficar pronto para “ver se a funcionalidade compensa o sacrifício das árvores”. Além disso, acrescentou que a maior proposta dela é governar ouvindo as pessoas. Confira a entrevista na íntegra:

Cristina Graeml critica tentativas de gestões em ‘maquiar’ Curitiba

Ao longo da conversa, Cristina Graeml revelou que uma das coisas que a desagradam na cidade são as tentativas de passar uma ‘imagem maquiada’ de Curitiba. Para a candidata do PMB faltam coisas na cidade que são importantes e precisam ser executadas.

“É tentar o tempo todo passar que nós somos a cidade mais inteligente do mundo quando tem gente morrendo por leptospirose dentro de Curitiba. É dizer que nós somos a cidade mais inteligente do mundo, super tecnológica, ultramoderna, quando a gente tem falta de emprego pra jovens na periferia. Não tem oferta de contraturno, cursos profissionalizantes, atividades esportivas que façam essas crianças, adolescentes terem uma luz na área do esporte, por exemplo. Então pra mim falta muita coisa em Curitiba”, disse.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

Veja outras entrevistas do Rolê dos Candidatos

>> “Vou estabelecer a lei e a ordem, custe o que custar”, garante Ney Leprevost

>> “As obras estão seguradas”, diz Pimentel sobre a Arthur Bernardes

>> “Não teria como inventar a roda em quatro anos”, revela Maria Victoria

>> “Eu tô nessa parada pra salvar Curitiba do desastre”, alfineta Requião

>> “Não estou dizendo que vou fazer o metrô, talvez eu não consiga”, dispara Ducci

>> “Quanto menos poder como prefeito eu tiver, melhor”, defende Bombardelli

>> “Não quero me vangloriar, mas tenho experiência”, assegura Luizão

>> “Quem disser que vai resolver isso em um mês tá mentindo”, cutuca Andrea Caldas

>> “Historinha pra boi dormir esse Fala Curitiba”, critica Samuel de Mattos

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?