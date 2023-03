Um rumor que já está agitando as redes sociais. A possível vinda de Taylor Swift para Curitiba na turnê “The Eras Tour“, ainda em 2023, deixou os fãs da cantora norte-americana animados. Não existe a confirmação oficial para quando e nem local definido.

A primeira informação da vinda da artista para Curitiba saiu no jornal argentino El Dia, em janeiro. Segundo a publicação, a cantora fará shows na Argentina nos dias 6 e 8 de outubro e, em seguida, virá ao Brasil para apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Nesta quarta-feira (29), uma nova especulação surgiu postagens nas redes sociais, reforçando que a capital paranaense seria passagem da cantora.

Única passagem pelo Brasil

A única passagem de Taylor Swift no Brasil foi em 2012. A artista fez um show fechado para poucas pessoas, durante a promoção do disco “Red”. Em 2020, a pandemia prejudicou os planos de Taylor de vir ao Brasil, quando sua “Lover Fest Tour” passaria por São Paulo, no Allianz Parque.

Recentemente, a cantora também se tornou a primeira artista da história a dominar todos os 10 primeiros lugares da Billboard Hot 100 em uma única semana, graças ao seu novo álbum “Midnights”.

Shows movimentam a capital

Curitiba ganhou espaço nos últimos anos de vários eventos musicais. Vários shows já estão confirmados na cidade como Red Hot Chili Peppers para novembro no Couto Pereira, e também Foo Fighters, possivelmente também no estádio do Coritiba.

Aliás, o Couto Pereira se transformou em palco de grandes shows como Metallica, Paul McCartney, Roger Waters, Coldplay e Marron 5. O clube, inclusive, já avisou que existe a promessa que o AC/DC possa vir nos próximos anos para se apresentar no Couto.

