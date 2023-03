Velhas Virgens e Camisa de Vênus fazem show em Curitiba

Duas da mais irreverentes bandas de rock do Brasil sobem ao palco da Ópera de Arame, em Curitiba, no próximo mês de maio. OS veteranos das Velhas Virgens e do Camisa de Vênus trazem para a capital paranaense o som clássico do rock de boteco, com muita irreverência, letras polêmicas e rock do bom no dia 13 de maio.

O Show que os paulistas do Velhas Virgens trazem para Curitiba tem o seu foco no mais recente trabalho “O Bar me Chama”, além, é óbvio, das músicas que andavam fora dos setlists, consideradas “lados B’s”, e também releituras de clássicos dos anos 70. Com mais de 30 anos de estrada, as Velhas dosam experiência com teimosia inconsequente e continuam rodando o Brasil com seu show.

Na mesma noite e no mesmo palco se apresentam os também clássicos Camisa de Vênus. Liderados por Marcelo Nova, trazem os clássicos como “Bete Morreu”, “Eu não matei Joana D’arc”, “Silvia” e “Simca Chambord”.

Os ingressos custam a partir de R$ 90 podem ser adquiridos no site Bilheto!