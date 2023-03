O Warung Day Festival, marcado para o dia 06 de maio, divulgou o lineup da 8ª edição. Com três palcos na Pedreira Paulo Leminski, o evento confirmou nomes como: Adriatique, Anna, Bedouin, Bonobo (DJ set), Camelphat, Chloé Caillet, Dop (live), Vintage Culture, Albuquerque, Blancah, Edu Schwartz & Caco, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Fran Bortolossi, Jessica Brankka, Renato Ratier, Sarah Stenzel e Zac. O dia em tributo à música eletrônica promete unir diversos gêneros, como techno, dance music e deep house.

“O anúncio do lineup é um momento muito esperado pelo público e, neste ano, teremos artistas com mais tempo de set, melhorando assim a experiência e conexão entre os três palcos”, destaca o diretor de planejamento do Warung Day Festival, Luís Gustavo Zagonel.

De acordo com a organização, serão mais de oito mil metros quadrados de área coberta, incluindo bares e estruturas de serviços como área de alimentação e de descanso.

Confira a lista de atrações por palco

Warung Stage:

Fran Bortolossi

Vintage Culture

Zac

Camelphat

Adriatique (4h set)

Pedreira Stage:

Albuquerque

Eli Iwasa

Anna

Renato Ratier

Chloé Caillet

Blancah

Ópera Stage:

Enrico & Carmo

Edu Schwartz & Caco

Bedouin

Sarah Stenzel

Jessica Brankka

Dop (live)

Bonobo (DJ set)

