Pelas próximas duas semanas, os palcos e as plateias da capital paranaense estarão ocupados por artistas, estudantes e fãs do teatro. O Festival de Curitiba começa nesta segunda-feira (27). Serão 350 atrações divididas em seis nichos, para todos os gostos e todas as idades. Confira:

VIU ESSA? Mega shopping a céu aberto com supermercado será inaugurado em Curitiba

Mostra Lúcia Camargo

A principal etapa do Festival de Curitiba concentra 70 apresentações, com estreias nacionais e estrangeiras. A abertura do evento será com uma montagem de “Hamlet” feita com atores com Síndrome de Down. O grupo veio do Peru. Além disso, a mostra traz de volta aos palcos curitibanos nomes como Vera Holtz, Marcos Caruso e Eliane Giardi.

LEIA AINDA – Lenda do punk rock, Garotos Podres faz show em Curitiba neste domingo

Mostra de solos

A Casa Hoffmann, localizada no Largo da Ordem, será o palco para cinco monólogos, em maioria, feitos e apresentados online durante a pandemia e adaptados para o modelo presencial. Os artistas refletem sobre representatividade, inclusão e percepção de teatro.

LEIA AINDA – Nota Curitibana de R$ 330 mil é entregue e ganhador revela como vai gastar o prêmio

Risorama

Com a curadoria de Diogo Portugal, o humor entra em cena durante as quatro noites do Risorama. A celebração às piadas traz nomes como Danilo Gentili, Nany People e Igor Guimarães.

Fringe

Após três anos, o Fringe volta a integrar a programação do Festival de Curitiba. A mostra democrática do evento abre espaço para companhias profissionais e estudantis de teatro, circo, música, dança e performance.

MishMash

Para quem gosta de atrações circenses, o MishMash é uma oportunidade de conferir palhaços, malabaristas mágicos e hipnotizadores. A classificação etária é ampla, dos oito aos oitenta anos.

LEIA MAIS – Fim das estações-tubo? Estação protótipo do Inter 2 tem novo edital

Guritiba

Focado no público infantil e infantojuvenil, o Guritiba celebra o teatro para crianças e busca a formação de plateia. No aguardo dos espetáculos, é autorizado brincar no saguão do Teatro Bom Jesus.

Gastronomix

Para abrigar novos nichos, o Festival de Teatro mudou o próprio nome para Festival de Curitiba em 2009. Foi nesta época em que o Gastronomix integrou a programação. O braço gastronômico promete um final de semana de novas experiências.

Ingressos à venda

Esta será a 31ª vez em que as cortinas da capital paranaense se abrem para o evento que é considerado um dos maiores do país. Os ingressos estão à venda por meio do site: festivaldecuritiba.com.br

Veja que incrível