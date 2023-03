Fim das estações-tubo? Estação protótipo do Inter 2 tem novo edital

Está aberto o edital para a Estação protótipo da Linha Direta Inter 2, em Curitiba, novo modelo de estação de ônibus. A contratação será de R$ 5,9 milhões para a execução da obra. O teste será feito na atual Agrárias, na rua dos Funcionários, no bairro Cabral. O vencedor da melhor proposta deverá entregar também os projetos executivos das outras 11 estações do Inter 2.

Esta é a terceira vez em que Curitiba busca uma empresa ou consórcio para executar a obra. De acordo com a Prefeitura, as concorrências anteriores não tiveram propostas o suficiente ou proponentes qualificados.

“O valor que consta no edital é de referência, pois o modelo inovador permite o desenvolvimento das soluções em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura”, explica o coordenador da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (UTAG), Marcio Teixeira.

A licitação será conduzida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já a análise das propostas será feita por técnicos e de acordo com o preço.

A sustentabilidade é um dos objetivos do projeto. A nova estação do Inter 2 deve seguir o modelo arquitetônico do Prisma Solar determinado pelo estudo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Algumas das exigências são controle remoto da operação de transporte, conforto técnico e autossuficiência energética.

As propostas devem ser entregues até às nove horas da manhã do dia 25 de abril, no Serviço de Protocolo do IPPUC.

