Suspeita de roubo a banco leva polícia à plantação de maconha em casa na RMC

Uma estufa com 156 vasos de maconha, 203 mudas avançadas e 57 ramos da planta foi fechada na manhã desta sexta-feira (24), em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, pela Polícia Civil. Os agentes apreenderam também oito pacotes da droga embalada, uma balança de precisão, um celular e uma arma de fogo. O prejuízo ao tráfico é estimado em R$ 1,5 milhão.

As investigações começaram no início do ano, por suspeita de roubo a banco. Com a observação da casa na região metropolitana, a Polícia Civil descobriu que se tratava de tráfico de drogas.

“A casa era um centro operacional de cultivo, cada cômodo era uma etapa. Na estufa principal era feito o plantio com um sistema de irrigação, em um quarto adicionavam produtos químicos, em outro deixavam secar e no último embalavam a maconha para a venda. Com todo o processo, cobravam o preço médio de R$ 80 a R$ 100 por grama da droga” explica o delegado Osmar Feijó, responsável pelo caso.

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Uma delas era o dono da estufa, que estava em uma casa no Umbará, em Curitiba. O outro era o responsável pelo cultivo da droga e estava em Piraquara. De acordo com a Polícia Civil, os dois já tinham condenações anteriores por tráfico de drogas, em 2017 e em 2018.

Os agentes apreenderam também um carro, que era utilizado para o transporte da droga. “Os policiais estranharam o posicionamento do painel multimídia do veículo. Ao desinstalar, encontraram quatro pacotes de droga e uma pistola calibre 40, com o carregador completo e com o número de série riscado”, destaca o delegado.

O delegado estima um prejuízo de R$ 500 mil em estrutura, considerando a casa alugada, o ar condicionado em todos os cômodos, o sistema de irrigação e os produtos químicos. Além disso, a droga apreendida soma R$ 1 milhão de reais.

A investigação segue para identificar os outros envolvidos no financiamento do tráfico.

