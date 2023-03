O roubo a uma residência do bairro Jardim das Américas, em Curitiba, resultou em um prejuízo estimado de R$ 800 mil para os moradores do imóvel. O crime aconteceu no dia 21 de janeiro deste ano. Na ocasião, a vítima foi surpreendida dentro de casa por dois indivíduos armados. Eles a ameaçaram com armas e agressões, e exigiram joias e dinheiro.

Nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil do Paraná prendeu quatro suspeitos de envolvimento neste roubo, durante uma operação deflagrada pela manhã, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a ação, os policiais apreenderam 300 gramas de maconha, uma porção de crack e uma pistola 9mm utilizada no crime. Além do cumprimento dos mandados de prisão, os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Arma apreendida. Foto: Divulgação/PCPR

Orientações e cobertura para a fuga

Além dos homens que teriam invadido a casa, uma mulher e um terceiro homem que forneciam as orientações e cobertura para auxiliar na fuga também foram detidos. Com eles, foram subtraídas 240 peças de joias, dinheiro, duas armas de fogo e celulares.

