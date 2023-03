A maior lenda do punk rock nacional, o Garotos Podres retorna a Curitiba após anos, como atração principal do tradicional festival Desgraça Pouca é Bobagem. A apresentação será realizada dia 26 de março (domingo), no Basement Cultural.

Também fazem parte do elenco do festival a banda argentina Los Rotten, Alucinados, Dedo Podre, Rabo de Galo, Subproduto e Psycho Daime. Os ingressos para o evento estão à venda pela plataforma Bilheto, por valores a partir de R$ 80, com possibilidade de parcelamento. Devido a grande procura, os convites estão no terceiro lote. Foi disponibilizada uma promoção especial, o Garoto Amigo, no qual é possível adquirir dois ingressos por R$ 120.

O festival Desgraça Pouca é Bobagem se consolidou como uma das referências quando o assunto é Metal e Hardcore apresentado ao vivo. Por sua vez, o Garotos Podres deixou um legado importante para a música de protesto no Brasil. Atualmente, a formação é composta por Alberto Rinaldi (Deedy) na guitarra, Uel no baixo, Tony Karpa na bateria e o lendário vocalista Mao.

Formada em 1982, na cidade de Mauá, no ABC paulista, a banda conta com letras de forte engajamento político e críticas sociais. Com mais de quatro décadas de história, somam sete álbuns de estúdio e dois ao vivo, e uma incessante agenda de shows. Em 2022, lançaram o disco Canções de Resistência. Um ano antes, saiu As Faces do Mao, documentário da banda liderada pelo José Mao Rodrigues Jr (Mao), que além de vocalista, atua como professor e historiador.

Serviço

Fanzine Mosh apresenta Desgraça Pouca é Bobagem

Bandas: Garotos Podres, Los Rotten (ARG), Alucinados, Rabo de Galo, Subproduto, Psycho Daime e Dedo Podre

Data: 26 de março de 2023 (domingo)

Local: Basement Cultural

Endereço: Rua Des. Benvindo Valente, 260 – São Francisco

Classificação etária: 18 anos (menores entre 16 e 17 anos, somente acompanhado de um responsável)

Horários: 15h (abertura da casa)

Ingressos: a partir de R$ 80 (meia ou promocional, 3º lote), R$ 120 (promoção Garoto Amigo, 2 ingressos por valor especial), R$ 160 (inteira, 3º lote)

Venda online e informações:

https://www.bilheto.com.br/evento/1186/DPEB_com_Garotos_Podres_em_Curitiba

Ponto físico de venda (sem taxa de conveniência):

Let’s Rock (Galeria Pinheiro – Praça Tiradentes, 106 / Lojas 03 e 04 – Centro – Curitiba/PR)

Horários: Segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 15h.

Realização: Mosh Productions & Vini Produções

