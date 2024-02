Projeto The Next Chef conhece primeiro semifinalista; veja como foi o jantar!

José Guilherme Machado foi o vencedor do primeiro jantar do The Next Chef, competição do Bom Gourmet que busca novos talentos da gastronomia curitibana. Ele venceu João Paulo Rypka na noite desta segunda-feira (19) em etapa disputada no Koré Gastronomia, do Qoya Hotels.

A partir do tema Deus me livre não ser brasileiro, os dois chefs – Machado, cozinheiro do restaurante espanhol Barceloneta e indicado ao The Next Chef pelo Senac, e Rypka, responsável pela praça de peixes e frutos do mar do Restaurante Igor, do chef 5 estrelas Igor Marquesini, e indicado pela Universidade Positivo,- trabalharam com elementos da gastronomia brasileira.

Os dois serviram a um corpo de jurados seleto, os 70 clientes que garantiram os ingressos para participarem da primeira noite da competição. O público lotou o salão sofisticado e aconchegante do Koré, no segundo andar do Qoya. “Estou muito feliz”, comemorou Machado ao ser anunciado vencedor, eleito pelo público, com 2176 pontos, a partir dos cinco critérios definidos para a avaliação de cada prato – sabor, apresentação, técnica, criatividade e serviço.

De acordo com as regras da competição, o chef que obtém a maior pontuação, segue no jogo. “Não fossem essas duas eu não teria ganho”, declarou, se referindo a Veridiana Lanzuolo, coordenadora do curso de Tecnologia em Gastronomia do Senac, sua mentora no The Next Chef, e Klara Elise Oliveira, estudante de Gastronomia do Senac e sua subchef na competição.

“A gente se conhece há três semanas [ele e Klara], é nosso primeiro evento juntos, cozinhamos três vezes juntos. Vamos nos preparar para a próxima etapa”, afirmou. Eliminado da competição, Rypka contou com a mentoria de Hélio Rossi, professor de Gastronomia da Universidade Positivo, e com Pablo Carvalho Lima como subchef.

O segundo jantar, também eliminatório, acontece no dia 11 de março, no Bourbon Curitiba, entre os chefs João Pedro Vieira e Thiago Matos. Os ingressos estarão à venda pela Plataforma Zet.

O jantar

Segundo colcoado na disputa da noite. Foto: Lening Abdalla / Bom Gourmet

A noite foi carregada de expectativa e um certo mistério. Os clientes não sabiam exatamente o que esperar – para a grande maioria, era a primeira vez que seriam também jurados de uma competição gastronômica. Nas mesas dispostas no salão do Koré, o menu da noite era acompanhado de lápis e bloquinho para as anotações.

O desafio para os dois competidores era a preparação de um jantar em seis tempos com elementos da culinária brasileira. Os chefs entregaram seus cardápios uma semana antes do jantar. O público soube quem cozinhou o que somente após o resultado final. “Os meninos estão muito tensos lá na cozinha, mas o que a gente pediu para eles foi ‘divirtam-se’”, destacou Andrea Sorgenfrei, head de Pinó, na abertura da noite, ao apresentar o The Next Chef.

Ela lembrou que o projeto foi inspirado em uma competição criada em 2009, na primeira edição do Prêmio Bom Gourmet, em que chefs jovens cozinhavam para a avaliação de especialistas. Lênin Palhano venceu o game; André Pionteke, presente ao Koré na noite desta segunda, ficou em segundo lugar.

Caroline Olinda, head do Bom Gourmet, explicou as regras e apresentou o time técnico, formado pelos chefs Eva dos Santos e Guilherme Guzela. Enquanto Eva desafiou os competidores ao acrescentar um ingrediente surpresa à proposta oferecida – castanhas da Tainá Alimentos -, Guilherme, como curador da cozinha, atuou para que ambos pudessem trabalhar em iguais condições, e que oferecessem o melhor aos clientes-jurados presentes.

Para a primeira etapa do The Next Chef, Rypka preparou, de entrada, Tortelloni recheado com milho sabugo e frango. E de prato principal, Peixe na brasa, moqueca e banana da terra. Já Machado optou por Feijão em bolinho, arroz, couve e laranja, picles de pimenta na introdução. Como prato principal, preparou Costela assada com mandioca frita, farofa de cachaça com ora pro nobis e saladinha de feijão fradinho com maxixe.

Foto: Lening Abdalla / Bom Gourmet

Todo o jantar foi harmonizado com vinhos portugueses da Adega Presenza. Os talheres utilizados são da Germer e toda a louça, escolhida pelos dois chefs competidores, foi cedida pelo Koré. Os aventais e dólmãs utilizados pelos chefs são da Aprons.

“Vejo o nível técnico desse evento de hoje diferente porque você está fazendo um serviço para 60 pessoas em dois”, avalia o chef André Pionteke. “O planejamento do menu, os ingredientes a serem usados, o tipo de cocção da carne, tudo isso é muito importante para você ter o resultado mais assertivo. Quem tiver esse entendimento de serviço, quantidade, tratamento, vai ter um diferencial na competição”, analisou antes do anúncio do resultado final.

Para ele, o fato de os competidores prepararem um jantar para clientes que avaliam os pratos torna a competição ainda mais difícil do que se a análise fosse feita por um corpo pequeno de jurados. “Para qualquer operação que você vai servir 50 pessoas, você tem no mínimo cinco pessoas envolvidas. Essa questão traz um nível técnico muito mais elevado”, explica.

“Que bacana a proposta de apresentar para Curitiba e região esses novos chefs”, disse Daniela de Oliveira, sócia-administradora da Gold Food Service, uma das patrocinadoras do The Next Chef. “A gente tem em Curitiba uma gama muito grande de chefs, a cidade é diferenciada de outras capitais em relação a isso, e a minha expectativa era ver quem eram essa gurizada nova”.

Para ela, os dois competidores apresentaram os pratos de forma maravilhosa, e revelou que, na mesa onde estava, a conversa foi avaliar se as propostas estavam ou não relacionadas ao tema. “A experiência de ser jurado foi muito legal”. “Achei fantástico”, afirmou César Kulpa, CEO da Romanha Alimentos, patrocinadora da competição. “O resultado, para mim, foi justo. Achei bacana a disputa dos dois chefs. E a experiência de ser jurado é difícil, porque achei que os dois foram bem. Essa batuta de jurado é desafiadora”, complementou.

O The Next Chef tem o patrocínio da Romanha Alimentos e da Gold Food Service, e apoio do Qoya Hotels, Aprons, Germer, Bastards Brewery, S&P Importadora e Tainá Alimentos.

