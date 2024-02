Morre o farmacêutico David Niece, uma verdadeira lenda em Curitiba

Morreu nesta segunda-feira (20), aos 92 anos, o farmacêutico David Vicente de Paulo Niece. Para gerações de moradores do Bacacheri, Boa Vista e imediações, o “seu” Davi foi um verdadeiro anjo, ajudando famílias a identificar o melhor remédio para incontáveis efermidades trazidas pelos seus clientes. O velório acontece na Capela Vaticano e a cremação está marcada para as 14h desta terça (20).

A notícia foi divulgada pela página Bacacheri News, no Facebook. Nos comentários a comoção foi muito grande. “Eu lembro que minha mãezinha levava eu e meus irmãos para consultar com ele. Sempre com seus cuidados e suas sábias palavras. Meus sentimentos a família e amigos. Uma pessoa muito boa, atencioso, que cuidou de tantas pessoas. Missão cumprida. Gratidão por tudo”, disse a internauta Adivanete Britto.

+ LUTO: Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

Apesar de não ter cursado medicina, os anos de balcão do Seu David lhe deram um repertório gigantesco para orientar, dentro dos limites legais, qual o melhor tratamento para cada sintoma apresentado. Junto com a dica do melhor remédio, vinham conselhos e até uma ou outra indicação de tratamento mais “caseirão” para ajudar no combate a dores, incômodos intestinais e outros problemainhas.

“Fez parte da minha vida também! Era o “curandeiro” da região, muito atencioso e prestativo na comunidade. Meus sentimentos aos familiares e descanse em paz senhor David”, afirmou Rosiana Tureck.

“Um homem iluminado e abençoado por Deus. Um médico perfeito, sabia o que fazia, salvou muitas vidas. Cuidou da saúde de minha, do meu marido e filhos. Descanse em paz. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos”, lembrou Adelaide do Amaral.

+ Veja mais: Rua de Curitiba alaga ‘toda hora’ e moradores reclamam: “IPTU não atrasam um dia”

“Seu David querido! Salvou muitas vidas! Era um médico com certeza, sem fazer medicina. Criatura sábia e afável, sempre cortês e sorridente. Eu era pequenina e íamos em sua farmácia. Obrigada por tudo seu David. Descanse em paz” Disse Altamara Bortolazza.

Seu David era filho de Alberto Niece e Maria da Conceição Niece. Ele deixa a esposa Aldacyr Perly Niece. Ele teve farmácia na região do Bacacheri em vários endereços aos longos dos últimos 40 anos.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba