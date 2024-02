Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

ADILSON RIBEIRO LUCINA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HELIO LUCINA e PAULINA RIBEIRO LUCINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

AFONSO CHUELONG, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO CHUELONG e JULIA CHUELONG. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

ALEJANDRO PONTES, 24 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOSE LUIZ PONTES e ARLETE DA APARECIDA WUCHER. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AMANOEL CARLOS SCHEFFER, 84 ano(s). Filiação: ROBERTO ROFINO SCHEFFER e VITORIA MARTINS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CECILIA NOVAKOSKI PADILHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU NOVAKOSKI e FRANCISCA NOVAKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

CLAUDIO SKAU, 66 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: AGENOR SKAU e HELENA GOMES SKAU. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

DAVID VICENTE DE PAULO NIECE, 92 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: ALDACYR PERLY NIECE. Filiação: ALBERTO NIECE e MARIA DA CONCEICAO NIECE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

DINORAL DO AMARAL FIGUEIRA, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: IRENE FIGUEIRA. Filiação: JOSE BENDER FIGUEIRA e MARIETTA DO AMARAL FIGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

DIONETE VEIGA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JULIO VEIGA e MIRAHIR VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

DORACI MIRANDA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA e CRISTINA MARTINS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ELAINE CHRISTINA HADDAD, 59 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: FADLALLAH YOUSSEF SOUEID HADDAD e OLINDA DEQUECH HADDAD. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

EMANUEL CORREIA DE SOUZA, 14 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: e PATRICIA CORREIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EMILIA MARTINS PINHEIRO, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: e INFANCIA ALVES MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

GABRIEL LEITE DA SILVA, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PAULO CEZAR ALVES DA SILVA e ODETE COSTA LEITE SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HELENA MENEGASSO CARDOSO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ MENEGASSO e ASSUNTA DURANTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOAO CARLOS BERNARDES, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA AUXILIADORA BORGES BERNARDES. Filiação: JOAO BAPTISTA BERNARDES e SARA DE CALASANS BERNARDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOSE APARECIDO DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: SALOMAO LUCINDO DA SILVA e MARIA TEREZA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

JOSE APARECIDO FERNANDES, 54 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: ERCILIO FERNANDES e EVA DE JESUS FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JOSE MARIO GUGISCH DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ADALGISA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE GOMES DE OLIVEIRA e MERCEDES GUGISCH DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JOSE OZAIR ZOTTO, 87 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: IZIDORIO ZOTTO e ETELVINA GONCALVES DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JOSE SANTANA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OLINDAMIR IZABEL CLARO HEIDEN. Filiação: JOSE ORICOSANTANA e VITORIA SCHEZOSKI SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

JULIA TABORDA PIRES, 1 ano(s). Filiação: EVANDRO GONCALVES PIRES e KARLA CHRISTIANE TABORDA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e CAROLINA PADILHA DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

MARCIO ESTEVAO, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GEORGE ALBERTO ESTEVAO e NATALIA ESTEVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARGARETE MARTINS BARBOSA, 66 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: LEONCIO BARBOSA FILHO. Filiação: PAULO DIAS MARTINS e HERMINIA IZIDIO LOPES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALIANDRO, 64 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANDRE JOAQUIM DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA MADALENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

NAIRO GARCIA DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: e TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

NEDIVAL MELO, 54 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: JOSE MELO e IRACEMA FARIAS MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ORLANDA CUMIM DALLALIBERA, 99 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO CUMIM e ALBA COLLODEL CUMIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ROSA MANOEL AMARO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE MANOEL AMARO. Filiação: JOAO MANOEL DE JESUS e FLAUZINA MARIA JACINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024.

RUTH CARVALHO CORREA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OCTAVIO CARVALHO e EDUVIRGE PEREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 23:00h.

SANDERLI DE PAULA, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE ALTAIR DE PAULA e MARIA DO CARMO DA SILVA DE PAULA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

TERESA WANDA KUCHARSKI, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CASEMIRO KUCHARSKI. Filiação: JOAO GULICZ e ANA GULICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

VICENTE GOMES BRASIL, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: RAQUEL PORTES BRASIL. Filiação: JOSE GOMES DO VALE e MARIA GOMES DO VALE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!