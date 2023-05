O Santuário Santa Rita de Cássia – que fica no Hauer, em Curitiba – já iniciou as atividades festivas em homenagem à padroeira, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis e considerada uma das mais populares do mundo. As novenas preparatórias começaram no sábado (dia 13) e precedem a grande festa, que será realizada neste domingo (21 de maio).

A programação de domingo começa às 7h, com a primeira missa celebrada pelo padre Jairson Hellmann SCJ. Às 9h30 inicia o transporte da imagem da religiosa da Paróquia Menino Deus – com carreta e bênção das motos, carros e caminhões – até a Praça Alfredo Hauer.

Neste local, às 10h, haverá a missa campal celebrada pelo padre Sildo César da Costa, superior provincial do Sagrado Coração de Jesus, da Província Brasileira Meridional dos sacerdotes do Coração de Jesus (SCJ) – Dehonianos. Cerca de 10 mil pessoas da capital paranaense, de outras cidades e estados devem participar.

Em seguida, às 11h30, haverá o almoço festivo. O cardápio será o Churrasco de Igreja que inclui churrasco de alcatra, risoto, maionese, farofa e serve duas pessoas. O kit almoço serve dois adultos, está sendo vendido a R$ 99,00 na secretaria e pelos telefones 41- 3276-2075 / 3278-6557 / 98778-1840]. O churrasco pode ser consumido no local (é só levar pratos e talheres), mas quem desejar pode levar o alimento para casa e também adquirir porções separadas.

Às 14h tem o show de prêmios com bingo. Das 14h às 21h acontece a quermesse com barracas, venda de sanduíche de pernil, kreps, bebidas, frutas com chocolate, lembranças de Santa Rita, rosas, artigos religiosos, pescaria e atividades recreativas.

Ao longo de todo o domingo haverá venda de pastel e do bolo de Santa Rita. De acordo com a presidente da comissão de festa, Cacilda Filus, a expectativa é vender 14 mil fatias de bolo neste ano. Segundo a tradição, quem encontrar uma miniatura da imagem na massa do bolo receberá bênçãos.

Dia devocional

Na segunda (22) – data em que se comemora o Dia de Santa Rita de Cássia – as missas serão às 7h, 9h, 12h, 14h [com transmissão ao vivo pela TV Evangelizar], 16h e 19h. Às 20h tem procissão luminosa pelas ruas do Hauer e novena. A venda de pastel, bolo, lembranças de Santa Rita, artigos religiosos e rosas acontecem o dia todo.

De acordo com o pároco-reitor, padre Maicon Frasson SCJ, o popular “Santuário das Rosas” tem recebido centenas de pessoas ao longo desta semana. O número de visitantes deve crescer ainda mais no domingo e segunda, enchendo de rosas o altar dedicado à padroeira.

“Esse é um momento de muitas graças em nossa comunidade. Para isso, o Santuário preparou nove dias de oração, sempre às 19h, e conta um pouco da história de Santa Rita, seus desafios e modelo de virtudes. Todas as noites – desde 13 de maio – os devotos também se deliciam com a gastronomia variada que envolve um tipo de prato diferente por noite”, explica o sacerdote.

Toda a programação festiva pode ser acompanhada pelas redes sociais e pelo site www.santuariosantaritadecassia.com.br

Capela da Relíquia

Em paralelo à festa, o Santuário – que ano passado precisou da ajuda da comunidade para recuperar o telhado – promove a campanha “Sob o olhar de Santa Rita”. O objetivo é angariar fundos para construir a Capela da Relíquia de Primeiro Grau dentro da igreja. Aceita-se ofertas de qualquer valor e os devotos de todo Brasil podem colaborar por meio do www.santuariosantaritadecassia.com.br.

Como explica o pároco-reitor, padre Maicon Frasson SCJ, “além de fazer sua doação, os fiéis são convidados a registrar seus nomes em formulário próprio e enviar para a secretaria da paróquia. A ideia é escrever na parede o nome de todos que contribuíram com a obra, antes da instalação do mosaico que compõe o projeto”.

E por falar em registro, na festa deste domingo (21), será possível fazer fotos com a imagem da padroeira em frente ao Santuário, dentro do templo e também num espaço especialmente preparado. Desde fevereiro, o Santuário dispõe de um pequeno espaço de oração com a imagem de “Santa Rita na Pedra da Oração” – uma lembrança da trajetória de Rita que sempre acreditou no poder da oração.

História e vida de fé

Santa Rita nasceu na Itália, em 1381. Chamada Margherita, ganhou o carinhoso apelido de Rita com o qual seria conhecida no mundo todo, associado ao título de “santa das causas impossíveis”.

Sua história de fé começa com um casamento contrariado. Conta a narrativa que para satisfazer ao gosto dos pais, a jovem casou com um homem temperamental com o qual teve dois filhos. Durante os 18 anos do matrimônio, ela procurou pregar a paz e a harmonia no lar e, à custa de muita oração, abrandou o temperamento forte do esposo.

Um dia, entretanto, seu marido foi brutalmente assassinado. Na intenção de vingar a morte do pai, os dois filhos de Rita juraram fazer o mesmo com seus malfeitores. Para evitar que seus filhos fizessem o mal a terceiros, Rita pediu que Deus os protegesse e, se fosse o caso, levasse suas almas. E foi o que aconteceu. Os dois morreram, vítimas de uma doença sem cura, após perdoarem os criminosos que tanto odiavam.

Abalada com a morte do esposo e dos filhos, Rita desejou se recolher ao Convento das Agostinianas de Cássia, mas não foi aceita. Com espírito fervoroso, rogou aos santos de sua devoção: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Ingressa no convento com o apoio dos santos, viveu ali 14 anos até sua morte, trazendo na testa um estigma e associando-se a um dos momentos mais fortes da crença católica: a Paixão de Cristo.

Antes disso, ela teria solicitado a uma parente uma rosa vermelha e dois figos do antigo jardim de seus pais. Não era tempo de rosa e nem de figos, mas para a surpresa da mulher, havia uma linda rosa vermelha e dois figos maduros despontando em meio ao jardim.

Rita morreu no mosteiro de Cássia, em 22 de maio de 1457 e não foi sepultada. Seu corpo permaneceu exposto no oratório até 1595, quando foi transferido para a igreja anexa, hoje dedicada a ela. O seu corpo permanece intacto.

Canonizada em 1900, Rita de Cássia é modelo e amparo para milhares de pessoas e é considerada como uma das santas mais populares do mundo.

Segundo o Papa João Paulo II, “Rita foi reconhecida ‘santa’ não tanto pela fama dos milagres que a devoção popular atribui à eficácia de sua intercessão junto de Deus. Porém, muito mais pela sua assombrosa ‘normalidade’ da existência quotidiana, por ela vivida como esposa e mãe, depois como viúva e enfim como monja agostiniana”.

O Santuário Santa Rita de Cássia fica na Rua Padre Dehon, 728, Hauer, Curitiba. Telefones: 41 3276-2075 / 3278-6557 / 98778-1840.

Programação religiosa

Quinta (dia 18): Missa e novena às 9h, 16h (com transmissão pelo YouTube da TV Evangelizar) e às 19h. Venda de pastel e bolo de Santa Rita o dia todo

Até o dia 22, novenas às 19h [também transmitidas pelo Facebook e YouTube @staritactba]

Domingo (21/05): grandiosa festa

7h: Primeira missa do dia, celebrada pelo padre Jairson Hellmann SCJ

9h30: Carreata com imagem de Santa Rita de Cássia, saindo da Paróquia Menino Deus – com carreta e bênção das motos, carros e caminhões – até a Praça Alfredo Hauer

10h: Missa campal celebrada pelo padre Sildo César da Costa SCJ

11h30: Almoço Churrasco de Igreja

Outras missas: 14h, 16h e 19h

Ao longo do dia, diversas atividades recreativas, Filé de Igreja no almoço, show de prêmios (bingo) – 14h, quermesse e vendas de artigos religiosos.

