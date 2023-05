Quem que não precisa economizar numa hora dessas, não é? Pensando nisso um supermercado de Curitiba voltou a divulgar sua tradicional promoção com produtos a 1 real. Bora ver o que tem de bom?

Trata-se do supermercado Ítalo, localizado em Curitiba e para as unidades Atuba e Portão, para esta quinta-feira apenas.

Nesta edição tem salgados, achocolatado, água, macarrão instantâneo, molho de tomate, bolinho, pipoca doce, pão de mel, boladas, doces bebidas e itens sanitários. Veja abaixo o encarte da promoção do 1 real:

