Parque de Diversões do Barigui começa a funcionar neste sábado

Curitiba ganha, neste sábado (9), mais uma opção de lazer para crianças e adultos. O prefeito Rafael Greca inaugura, às 10h, o Park da Cidade, novo Parque de Diversões do Barigui. Com 17 atrações, o parque ocupa 8 mil metros quadrados junto ao estacionamento.

Entre as atrações estão a roda-gigante, com mais de 30 metros, com uma gôndola adaptada para cadeirante, trem fantasma, kamikaze e carrossel de dinossauros. O espaço conta ainda com duas praças de alimentação com uma variedade completa de opções, incluindo pipoca, churros, algodão doce, maçã do amor, crepes, refrigerantes, sucos, água mineral e cachorro quente.

+ ACONTECEU NO BARIGUI: Fogos proibidos em evento de Natal da Prefeitura revoltam; animais fogem da barulheira

O prefeito vai inaugurar o Parque de Diversões na companhia de 200 curitibinhas da Escola municipal Joana Raksa, do Tatuquara.

A intenção é ampliar as opções de lazer no Barigui, que recebe entre 2 mil e 5 mil pessoas durante os dias úteis e até 20 mil nos fins de semana, segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. A Urbanização de Curitiba foi responsável pelo edital de ocupação, que teve o grupo Park da Cidade vencedor da licitação.

Segundo o grupo, foram investidos R$ 20 milhões no projeto. “A inauguração do Parque de Diversões representa um marco significativo para a nossa cidade. Este projeto, com um investimento substancial e a inclusão de recursos de acessibilidade, reflete nosso compromisso em proporcionar experiências memoráveis para todos os públicos”, diz o CEO do grupo, André Martins.

+ Veja também: Árvore dos Sonhos da Tribuna 2023; faça o seu pedido de Natal!

O espaço vai funcionar de segunda a domingo, com os seguintes horários: de segunda a sexta, das 17h às 22h, e sábado e domingo, das 10h às 22h. A Prefeitura informou que não recebeu dos operadores do parque qual será o valor dos ingressos da atrações.

A reportagem tenta contato para confirmar quando vão custar as entradas.

Escolas Municipais

Uma das exigências do edital é que o Park da Cidade disponibilize o espaço pelo menos 40 dias por ano para os estudantes de escolas municipais, sem custo. As visitas serão agendadas conforme disponibilidade, com a participação da Urbs e a Secretaria Municipal de Educação.

No passado, o Barigui chegou a ser ocupado por um parque de diversões, que foi desativado há mais de 15 anos. “Estamos trazendo de volta a tradição do Parque de Diversões para o Barigui, que estará disponível tanto para os adultos que eram crianças na época como para as novas gerações de curitibinhas”, diz o presidente da Urbs.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!