O próximo domingo é uma data especial para os fãs de automóveis da Volkswagen. No dia 3 de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Kombi, bastante celebrado com encontros de kombis e seus proprietários.

Para esta edição de Curitiba, será no sábado e domingo, 2 e 3 de setembro, a organização tem uma novidade: a opção “Kombidorme”, que será das 20h de sábado até às 9h de domingo.

O evento é realizado na Central de Abastecimento do Paraná – Ceasa e tem horários diferentes de funcionamento: no sábado, a programação é das 14h às 20h; no domingo, das 9h às 17h. Esta é a 15ª edição e a entrada é 1 litro de leite por pessoa (haverá venda do item no local por R$ 10).

O tradicional evento irá reunir centenas de exemplares do utilitário. Para esse ano, a expectativa é de criar o recorde brasileiro do maior número de Kombis em lugar coberto.

É permitido levar pets, fazer churrasco, levar tendas e bebidas. Realizado pelo Rebuli e KCC – Kombi Clube Curitiba, o evento é sem fins lucrativos e tem como intuito reunir os amantes de Kombi, rever e fazer amigos.

Serviço

Dia Nacional da Kombi e “Kombidorme” em Curitiba

Quando: sábado, 2 de setembro, das 14h às 20h

domingo, 3 de setembro, das 9h às 17h.

Onde: CEASA – BR-116

Entrada pelo portão na frente da Retífica Reticheski

Entrada: 1 litro de leite (haverá venda do produto no local a R$ 10)

Informações: (41) 9 8456-2236

