Após dias de intenso calor, o fim de semana vai ser de frio e chuva em Curitiba e Região Metropolitana. A mínima pode chegar a 7 graus tanto no sábado (26) quanto no domingo (27). Ou seja, o cobertor vai ser bem útil nos próximos dias.

Segundo o Simepar, o tempo está instável no Paraná em função da presença de um sistema frontal. A partir disso, a chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia na maior parte do estado, e com condições para ocorrência de tempestades.

Para Curitiba e Região Metropolitana, o céu segue com muita nebulosidade e com chuviscos/chuvas fracas ocasionais. Faz frio no amanhecer, e na maioria das cidades, as temperaturas pouco irão variar. A máxima não deve ultrapassar no fim de semana 11 graus com ventos de 34 km/h.

Cadê o sol?

O sol vai ficar escondido e só deve aparecer de maneira tímida na segunda-feira (28). Com isso, a temperatura vai subir um pouco, mas nada comparado aos últimos dias quando a capital paranaense superou os 30 graus. Bom fim de semana a todos!

