Ruas com trânsito lento e filas de fãs em frente ao estádio Couto Pereira, em Curitiba. Esta terça-feira (21), no bairro Alto da Glória, lembra dias de jogos importantes do Coritiba, mas hoje, quem vai estar brilhar será a banda Coldplay, na primeira apresentação desta turnê na capital paranaense. O show está marcado para 20h30, com a abertura dos portões a partir das 17h.

Renata Luck, 20 anos, estudante universitária, chegou cedo na porta do estádio, ao lado das irmãs Camila e Flávia. Em menos de três horas na fila, percebeu que a amizade em torno do conjunto musical já proporcionou momentos inesquecíveis. “É um sentimento único de vivenciar isso aqui. Eu gosto da banda pelos meus pais que incentivaram a família a curtir música. Só de pensar que irei participar, fico muito contente. É surreal”, comentou Renata.

COLDPLAY EM CURITIBA:

Adquirir as entradas não foi fácil para Renata e centenas de outras pessoas, devido à enorme procura para o show. Filas no estádio, internet e nada de efetivar a compra pelo computador ou celular, por isso, ingresso na mão é motivo de orgulho. “Quando informaram que o show era aqui, minha irmã ficou na fila online por horas e não dava certo. Uma hora carregou a página, e apareceu três ingressos que a gente precisava. Foi especial demais”, lembrou a estudante.

O Coldplay é famoso pelas canções conhecidas e pelas luzes que iluminam todo o cenário. Pulseiras são entregues aos fãs que juntos fazem o show acontecer. “Não consegui dormir direito pensando nisso. Além disso, eu estou curiosa para saber qual artista vai tocar com eles”, completou Renata.

Trânsito com bloqueios

O trânsito nas imediações do estádio Couto Pereira está parcialmente fechado. Nos dias de show, a passagem de veículos vai ficar proibida nos cruzamentos das ruas. Amâncio Moro com a Ubaldino do Amaral, da Ubaldino do Amaral com a Floriano Essenfelder, da Mauá com a Floriano Essenfelder, da Pedro Rolim de Moura com a Augusto Severo, da Barão de Guaraúna com a Augusto Severo, da Doutor Zamenhof com a Augusto Severo, da Doutor Zamenhof com a Mauá e da Floriano Essenfelder com a 21 de Abril. Já o cruzamento da rua Mauá com a Nicolau Maeder tem bloqueio a partir das 17h.

As restrições serão repetidas na quarta-feira (22), quando acontece a segunda apresentação da banda na capital paranaense. O público é estimado em 43 mil pessoas por noite.

