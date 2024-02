Dicas valiosas para evitar desidratação e insolação no Carnaval

O Carnaval é uma época de muita diversão e alegria, mas é importante lembrar que, sem os devidos cuidados, pode trazer consequências graves para a saúde. Com temperaturas mais elevadas, é necessários que os foliões tomem cuidado para evitar problemas como a desidratação e a insolação.

Confira algumas dicas de cuidados essenciais para aproveitar o Carnaval e manter a saúde em dia:

Café da Manhã reforçado garante energia durante a folia

Antes de se aventurar nas festividades carnavalescas, é fundamental começar o dia com um café da manhã reforçado. Essa refeição fornece a energia necessária para aproveitar a festa de forma adequada. Opte por alimentos nutritivos, como frutas, cereais integrais e proteínas magras, que fornecem os nutrientes essenciais para um bom funcionamento do organismo.

Desidratação: uma ameaça no verão

A médica Renata Domingues de Nóbrega destaca que uma das principais preocupações durante o Carnaval é a desidratação, que ocorre quando há uma perda excessiva de líquidos no organismo. Com o calor intenso e a agitação das festas, é comum que as pessoas transpirem bastante e, consequentemente, eliminem água do corpo. Por isso, é essencial beber bastante água para ficar hidratado.

Além da desidratação, o calor também pode causar outros problemas de saúde, como a dilatação das veias das pernas, elevando a pressão sanguínea e causando desconforto, inchaço e sensação de peso nas pernas. Para minimizar esses impactos, é crucial adotar medidas como a hidratação adequada, o uso de filtro de proteção solar, a moderação no consumo de alimentos de difícil digestão e evitar exposição prolongada ao sol. Fazer pausas para descansar também é importante para evitar o esgotamento físico.

Sintomas de desidratação

Além disso, é importante ressaltar que as bebidas alcoólicas não são uma opção adequada para se hidratar, pois o álcool aumenta a diurese, levando a uma maior eliminação de líquidos pelo corpo.

Sintomas como sede, boca seca, saliva espessa e baixa frequência urinária são indícios leves de desidratação, enquanto tontura, dor de cabeça, fraqueza, olhos fundos, diminuição da produção de lágrimas e suor, aumento da frequência cardíaca, queda na pressão arterial e sonolência excessiva são sinais mais graves que requerem atenção médica imediata.

Exposição excessiva ao sol pode causar insolação

Outro problema que pode ocorrer devido ao calor intenso é a insolação, que é caracterizada pelo aumento rápido da temperatura corporal, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar. Além de causar sintomas como dores de cabeça, tontura, náuseas e confusão mental, a insolação pode ser fatal se não for tratada rapidamente. Por isso, é fundamental evitar a exposição prolongada ao sol e sempre se hidratar adequadamente durante as festividades.

Dicas para aproveitar o Carnaval com saúde

A médica Renata Domingues de Nóbrega separou as principais orientações para cuidar do corpo durante o feriadão. Confira:

Use roupas leves, claras e adequadas ao clima, preferencialmente feitas de tecidos naturais que permitem a transpiração.

Aplique protetor solar com fator de proteção adequado para evitar queimaduras solares e danos à pele.

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pois elas podem levar à desidratação e comprometer a sua capacidade de tomar decisões conscientes.

Faça pausas regulares para descanso e recuperação. O Carnaval pode ser uma época agitada, mas é importante ouvir o seu corpo e dar-lhe o tempo necessário para se recuperar.

Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo água regularmente. Além disso, opte também por consumir alimentos ricos em água.

Evite compartilhar objetos pessoais, como copos e garrafas, para reduzir o risco de contrair infecções, como resfriados e gripes.

Esteja atento aos seus limites físicos. Não force o seu corpo a participar de atividades intensas se você não estiver se sentindo bem.

Mantenha uma alimentação equilibrada, comendo alimentos nutritivos e evitando o consumo excessivo de alimentos processados e gordurosos.

Durma o suficiente. O descanso adequado é essencial para manter a saúde e a energia durante o Carnaval.

