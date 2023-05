Canabidiol usado por paciente do Paraná deve ser pago pela União, determina Justiça

Uma moradora de Pato Branco, sudoeste do Paraná, conseguiu na Justiça autorização para receber do governo um medicamento à base de canabidiol para tratamento de fibromialgia aguda. A decisão, da 1ª Vara Federal de Guarapuava, determina que a União forneça o medicamento, que tem custo de R$ 800 por mês.

LEIA MAIS – Segurança de bar de Curitiba dá mata-leão e agride policial de folga

Na decisão, a juíza Marta Ribeiro Pacheco atribuiu a responsabilidade à 7ª Regional de Saúde de Pato Branco de fornecer o medicamento, comunicar a chegada e entregar ou aplicar a medicação, se necessário. No entanto, a União deverá compensar financeiramente o Estado do Paraná pelos valores. O motivo é que a responsabilidade por tratamentos de saúde de alto custo é do governo federal.

No Paraná já existe uma lei estadual que dispõe sobre o acesso a medicamentos e produtos à base de canabidiol e tetrahidrocanabinol para tratamento de doenças, síndromes e transtorno de saúde.

LEIA AINDA – OMS alerta para uso da inteligência artificial na busca por diagnósticos médicos

A Lei Estadual nº 21.364 entrou em vigor em março de 2023 e define que os medicamentos poderão ser acessados desde que o paciente apresente laudo médico com descrição do caso, Código Internacional da Doença (CID) e justificativa para a o uso.

Para se enquadrar na lei, também é preciso ter declaração médica sobre estudos científicos que comprovem a eficácia do medicamento para o uso requerido, inclusive com menção de possíveis efeitos colaterais, além de prescrição com o nome do paciente e do medicamento, a quantidade que deve ser disponibilizada e o tempo necessário para o tratamento.

Apesar disso, ações judiciais como a da moradora de Pato Branco ainda seriam necessárias para que pacientes recebam medicamento à base de canabidiol, já que a lei estadual precisa ser regulamentada para poder valer.

LEIA TAMBÉM – Estudo mostra que água não é a bebida que mais hidrata o corpo humano

Em nota, a Justiça Federal explica que o poder legislativo do Paraná não especificou quais seriam as doenças, síndromes e transtornos de saúde que mereceriam o tratamento do canabidiol.

De acordo com a Justiça, o que acontece atualmente é que o produto é receitado para as mais diversas doenças, como enxaqueca, autismo, fibromialgia, esquizofrenia, mas não tem evidência científica como tratamento – com exceção da epilepsia refratária, comprovada cientificamente. Compete, portanto, a avaliação do juízo que analisa o caso e os laudos apresentados para decidir sobre a liberação do canabidiol sobre os processos.

Justificativa para o tratamento

A alegação para requerer o medicamento à base de canabidiol é que a paciente não obteve resultados com o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a doença. Com isso, a juíza considerou indispensável a liberação dos medicamentos canabidiol e cloridrato de duloxetina – este também utilizado em tratamentos de fibromialgia e que custa em torno de R$ 40 – para amenizar as crises de dores generalizadas da paciente.

A prescrição médica não prevê o tempo de tratamento mínimo, o que indica que o medicamento deverá ser fornecido por período indeterminado.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!