OMS alerta para uso da inteligência artificial na busca por diagnósticos médicos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta terça-feira (16) um comunicado que pede cautela no uso de inteligência artificial “para proteger e promover o bem-estar, a segurança e a autonomia humanas e preservar a saúde pública”. Na avaliação da OMS, falta a preocupação comum à inserção de tecnologias em saúde.

“A adoção precipitada de sistemas não testados pode levar a erros por parte dos profissionais de saúde, causar danos aos pacientes, minar a confiança na IA e, assim, minar (ou atrasar) os potenciais benefícios e usos de longo prazo de tais tecnologias em todo o mundo”, diz o comunicado.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem é preso por falsidade ideológica em agência bancária no Batel, em Curitiba

>> Usar adoçante artificial para emagrecer ou evitar diabetes é um engano, diz OMS

A organização se diz preocupada com a possibilidade de treinamento das IAs com dados tendenciosos, geração de respostas incorretas que parecem verdadeiras e possível estímulo à desinformação. A OMS recomendou que formuladores de políticas se dediquem a garantir a segurança e a proteção do paciente enquanto as empresas de tecnologia trabalham para comercializar as tecnologias.

Segundo a OMS, os modelos de linguagem (LLMs, em inglês) gerados por inteligência artificial, como a que compõe o ChatGPT, tentam imitar a compreensão, o processamento e a produção da comunicação humana. A “difusão pública meteórica” e o “crescente uso experimental para fins relacionados à saúde estão gerando um entusiasmo significativo”, avalia.

A OMS também se diz “entusiasmada” com o uso apropriado de tecnologias, incluindo LLMs, para apoiar profissionais de saúde, mas diz estar preocupada “de que o cuidado que normalmente seria exercido para qualquer nova tecnologia não esteja sendo exercido de forma consistente com as LLMs”. De acordo com a agência, é “imperativo” que os riscos da adesão dessas tecnologias sejam “cuidadosamente” avaliados.

No comunicado, a OMS listou as preocupações que a levaram a fazer o alerta:

– Os dados usados para treinar IA podem ser tendenciosos, gerando informações enganosas ou imprecisas que podem representar riscos à saúde, equidade e inclusão;

– Os modelos de linguagem geram respostas que podem parecer confiáveis e plausíveis para um usuário final; no entanto, essas respostas podem estar completamente incorretas ou conter erros graves, especialmente para respostas relacionadas à saúde;

– Os modelos de linguagem podem ser treinados em dados para os quais o consentimento pode não ter sido fornecido anteriormente para tal uso, e podem não proteger dados confidenciais (incluindo dados de saúde) que um usuário fornece a um aplicativo para gerar uma resposta;

– Os modelos de linguagem podem ser mal utilizados para gerar e disseminar desinformação altamente convincente na forma de conteúdo de texto, áudio ou vídeo que é difícil para o público diferenciar de conteúdo de saúde confiável.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!