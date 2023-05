Homem é preso por falsidade ideológica em agência bancária no Batel, em Curitiba

Um homem foi preso numa agência bancária do bairro Batel, em Curitiba, por falsidade ideológica, estelionato e resistência. De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu nesta terça-feira (16).

LEIA TAMBÉM:

>> Motorista tomba carro em Curitiba ao entrar em rua com ladeira; Vídeo!

>> Preço da gasolina vai cair 12,6%; Diesel e gás também terão redução, diz Petrobrás

A Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil de Curitiba está cuidando do caso. Os detalhes do caso serão repassados pelos delegados Emmanoel David e Tiago Dantas durante a tarde desta terça-feira.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!