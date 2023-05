Uma motorista acabou tombando o próprio carro na manhã desta terça-feira (16), no bairro Ahu, em Curitiba. A ocorrência ocorreu na Rua Plácido Prevedello e ninguém saiu ferido. A rua é uma subida e, inclusive, tem muitas marcas de raspado no asfalto provocada por caminhões que entram na via.

Segundo os socorristas que atenderam o acidente a motorista, de 46 anos, é cuidadora de idosos e está começando agora a dirigir veículos. No local, que tem pouco espaço e com longas subidas, a condutora acabou se perdendo e bateu o carro que acabou capotando.

O subtenente Vieira explicou que para fazer a retirada da mulher do carro a melhor maneira era pela parte de trás do veículo, um Fiat Palio. “Nos deparamos com o veículo tombado e a retirada da vítima prioriza restringir os movimentos de coluna. Ela está consciente e com ferimentos leves”, explicou Vieira.

Como foi o acidente?

Questionado se saberia dizer o motivo do acidente, o subtenente relatou que pessoas próximas da vítima falaram que ela não tem muita prática com a direção. “Única informação que recebemos é que ela tem pouca experiência e está iniciando na condução de veículos”, completou Vieira.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

