A prefeitura de Curitiba fara, nesta semana, obras de reciclagem para recuperar cerca de 7 quilômetros de asfalto em ruas de oito bairros da cidade. Os bairros afetados são: Bacacheri, Bairro Alto, Xaxim, Jardim das Américas, Uberaba, Tarumã, Capão da Imbuia e Santa Quitéria.

Entre as vias contempladas está a Rezala Simão, no Santa Quitéria, Regional Portão, que nesta segunda-feira (15/5) foi bloqueada à passagem dos motoristas para a recuperação do pavimento em 986 metros, no trecho entre as ruas Alberto Klemtz e Pretextato Taborda Júnior. Na mesma região, a Rua Edson D’Avila Ator e Diretor vai receber manutenção em 297 metros, ao longo de toda a sua extensão.

Regional Boa Vista

Na Regional Boa Vista, no Bairro Alto, as obras acontecem na Rua Epaminondas Santos, em 961 metros entre as ruas Rio Pelotas e Rio Xingu, e na Rua Rio Pelotas, em 176 metros desde a Sebastião Alves Ferreira até o final da rua.

No Bacacheri recebe melhorias a Rua José Blanchet, ao longo de 216 metros entre a Avenida Luiza Gulin e a Rua Maria Petrosk

Regional Boqueirão

No bairro Xaxim, na Regional Boqueirão, são quatro vias contempladas neste período.

Há obras em andamento na Rua Jorge de Poli, no trecho de 505 metros entre Antônio Rebelatto e Vereador Oswaldo Nascimento Bittencourt, e na Rua Luiz Renato Mocellin, nos 411 metros desde Adão Nivaldo de Oliveira até Ana Aparecida Lopos Canet.

Também no bairro recebem asfalto novo a Rua João Machado, em 165 metros desde a Hélcio da Cunha Ajuz até Hermínia Zanetti, enquanto na Rua Santo Garbuio o pavimento é recuperado em 308 metros, desde a Rua Vereador Oswaldo Nascimento Bittencourt até a Rua Hermínia Zanetti.

Regional Cajuru

Transitar por bairros da Regional Cajuru ficará igualmente confortável e seguro a partir da requalificação de vias em cinco bairros.

No Jardim das Américas acontecem obras em três vias: na Rua Bernardo Ribeiro, em 116 metros entre Câmara Júnior e Coronel Alfredo Ferreira; na Rua Archangelo Smaniotto, em 116 metros entre Câmara Júnior e Coronel Alfredo Ferreira da Costa; e por fim na Rua Pedro Drulla, nos 118 metros entre Câmara Júnior e Coronel Alfredo Ferreira da Costa.

O bairro Uberaba recebe obras nas ruas Rua Gabriel Arns, em 78 metros entre a Doutor João de Paula Moura e Coronel José Carvalho de Oliveira, e Doutor João de Paula Moura Brito, entre a Padre Júlio Saavedra e a Gabriel Arns.

No Tarumã, a manutenção do pavimento é na Rua Doutor Heitor Valente, em 775 metros entre as ruas Engenheiro Farid Surugi e a BR-116.

Três vias do bairro Cajuru estão sendo atendidas no período: Francisco Vasco Garcia, em 248 metros desde Amador Bueno até a Engenheiro Benedito Mario da Silva; Ângelo João Gottardi, ao longo de 209 metros entre a Avenida Jornalista Aderbal G. Stresser e a Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva; e a Rua Cidade de Antonina, em 54 metros no trecho entre a Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa e Engenheiro Benedito Mario da Silva.

O bairro vizinho, Capão da Imbuia, vai ganhar asfalto novo na Rua Clotilde Gaspar Riquelme, em 194 metros entre a Raul Caron e a Pastor Manoel Virgínio De Souza, e na Travessa Dalvino Nunes da Lapa, em 111 metros entre a Leopoldo Belczak e Benedito Conceição.

“A conservação das vias é essencial para garantir a segurança, mobilidade e qualidade de vida de todos os moradores, promovendo um ambiente urbano mais acessível e acolhedor”, disse o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

