O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) surpreendeu o ex-senador do Paraná, e colega de partido, Alvaro Dias com uma tatuagem do rosto dele nas costas. A ‘demonstração de amizade’ foi divulgada num vídeo postado pelo próprio Kajuru em seu perfil oficial no Instagram.

“Que barbaridade. Essa é a maior demonstração de amizade que eu recebi até hoje. É uma honra pra mim estar nessas costas. São as costas de um homem de bem, corajoso. Ficou mais bonito do que eu”, comenta o ex-senador do Paraná ao ver a tatuagem.

Alvaro Dias perdeu a disputa de vaga ao senado em 2022. A única vaga ao senado disputada no Paraná ficou para o ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro (União Brasil).

O senador Jorge Kajuru então ficou com o gabinete que era utilizado por Alvaro Dias em Brasília. Com dois andares e saída de emergência, o gabinete 10 na Ala Nilo Coelho foi ocupado por Alvaro desde 1999.

De acordo com a assessoria de Kajuru, o gabinete vai receber uma placa de homenagem, “Gabinete Alvaro Dias”.

