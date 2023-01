O turismo de Curitiba pode ganhar um reforço? Trata-se do uso de uma aeronave parecida com o helicóptero e que tem recebido o apelido de “carro voador”. A utilização também ajudaria na segurança pública do município. Curitiba foi escolhida pela chinesa EHang para para sediar o primeiro voo na América Latina de uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. Já pensou? Um desse ai ia aliviar a vida de muitos motoristas presos na BR-376 nesta sexta-feira.

Para aqueles que têm mais de 40 anos de idade certamente esta notícia pode lembrar o carro da família Jetson, desenho animado que retratava o futuro da humanidade com carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado e robôs. Aliás, temos produtos hoje utilizados que já eram mostrados na animação criada em 1962, tais como o smartwatch, TV tela plana, esteira rolante, robôs que limpam a casa, entre outros.

No desenho te 1962, a Família Jetsons tinha um carro voador. Foto: Reprodução.

Voltando a atualidade, janeiro de 2023, a AT Global com outros parceiros se reuniu, com a prefeitura de Curitiba para a assinatura de um termo de cooperação do uso do Evtol. Os primeiros testes seriam nas proximidades do Parque Barigui, local que já tem um heliporto.

Em seu gabinete, Greca recebeu os sócios da AT Global, representante da empresa chinesa no Brasil, e abriu as portas da cidade para que a empresa realize os estudos de viabilidade para a realização de decolagens do eVTOL (sigla em inglês para aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, uma espécie de drone gigante que realiza voos autônomos para transportar pessoas sem a necessidade de um piloto).

“O futuro aterrissou dentro da Prefeitura de Curitiba esta tarde. Fomos apresentados ao eVTOL e nós, como cidade inovadora, autorizamos os estudos para que este tipo de veículo faça um percurso nos céus curitibanos. Quero isso o mais cedo possível porque quero que Curitiba entre pela porta da frente no futuro” destacou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Quando será a decolagem do carro voador em Curitiba?

A intenção é que uma primeira demonstração, ainda sem tripulantes, seja realizada durante a quarta edição do Smart City Curitiba Expo, que será realizada entre 22 e 24 de março. “Seria um grande presente de 330 anos para Curitiba”, disse o prefeito.

O CEO da AT Global, Alexandre Daltro, explicou que a EHang vislumbrou em Curitiba a vitrine ideal para iniciar as operações do eVTOL nos países da América Latina. Ele também presenteou o prefeito com uma réplica em miniatura do eVTOL EH216 AAV, o modelo que já está no mercado para voos tripulados para dois passageiros.

“Curitiba foi a escolha natural por por ter se estruturado com esse perfil de cidade inteligente e inovadora. Para disseminar a cultura de uma nova forma de mobilidade, não poderíamos ter melhor vitrine para o nosso produto”, afirmou Daltro.

