Novo PAC do governo federal deve receber R$ 107,2 bilhões em obras

O Paraná terá a sexta maior fatia do bolo do Novo PAC, segundo anúncio do governo federal desta sexta-feira (11). Apesar do anúncio, não há, até o momento, a confirmação de quando o dinheiro cairá nos cofres do estado, nem do valor anual que será depositado. Por enquanto, sobram dúvidas e faltam detalhes do planejamento.

O que se sabe é que o investimento total do programa chegará a R$ 1,7 trilhão em todo o país.

O montante de R$ 107,2 bilhões em obras para o estado do Paraná, de acordo com as primeiras informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), deve abarcar Educação, Ciência e Tecnologia (R$ 21,1 bi); Saúde (R$ 6,8 bi); Inclusão digital e Conectividade (R$ 2,2 bi); Infraestrutura social inclusiva, que garantirá acesso a espaços de cultura, lazer e esporte (R$ 300 mi); Transporte (R$ 47,6 bi); Segurança energética (R$ 15,2 bi); Defesa (R$ 4,5 bi) e Recursos hídricos (R$ 4,5 bilhões).

Novo PAC contempla obras em estradas no Paraná

No conjunto de obras do programa constam, por exemplo, a construção do Contorno Leste de Guaíra – BR 163 e a pavimentação completa da BR-487 (Boiadeira – Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste), além de moradias do Minha Casa, Minha Vida e concessão de seis lotes de rodovias.

De acordo com o governo do Paraná, as principais obras foram definidas após um estudo técnico realizado pelo estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e que foi usado para definir as linhas de atuação prioritárias.

Aguardada há décadas pela população, a Estrada da Boiadeira é considerada uma das obras rodoviárias mais importantes para o Paraná. A etapa anunciada pelo Novo PAC contempla a ligação entre a Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste. A rota faz parte do projeto do Corredor Bioceânico, que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico através de um corredor rodoviário.

Já a obra para contorno e ponte de Guaíra receberá investimento de R$ 65,8 milhões, incluindo recursos do Tesouro Estadual, para 4,6 quilômetros de extensão, ligando o acesso ao Mato Grosso do Sul pela BR-163 à BR-272, que faz ligação com Umuarama. O tráfego será canalizado numa via de pista dupla que vai da BR-163 à BR-272.

Intervenções para o projeto da Nova Ferroeste também são destaque paranaense no novo PAC. O novo corredor de exportação férreo pretende ligar o Porto de Paranaguá a Maracaju (MS), com ramais até Chapecó (SC) e Foz do Iguaçu, na fronteira com Paraguai e Argentina, com um total de 1.567 quilômetros de trilhos, passando por 66 municípios.

Em relação aos portos, o novo PAC lista uma série de arrendamentos planejados pela empresa Portos do Paraná. A iniciativa deve ser diretamente impactada pela Nova Ferroeste e pelo Moegão.

No que tange a infraestrutura aeroviária, o Aeroporto de Ponta Grossa, além de ter a pista de pouso e decolagem ampliadas, servirá de alternativa quando o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, estiver fechado. Na cidade de Maringá, o aeroporto receberá melhorias no terminal de passageiros e na torre de controle de tráfego aéreo.

Eixos de atuação no novo PAC no Paraná

Os recursos do novo PAC anunciados pelo governo federal seguiram premissas de áreas predeterminadas. A relação completa dos projetos contempladas está disponível no portal do novo PAC. Abaixo, as linhas de investimento com os valores destinados ao Paraná.

Inclusão digital e conectividade: Levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas. Investimento total: R$ 2,2 bilhões.



O programa vai impulsionar a permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica no Brasil. Investimento total: R$ 21,1 bilhões. Infraestrutura social e inclusiva: Visa garantir o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência. Investimento total: R$ 300 milhões.

Cidades sustentáveis e resilientes: Construção de novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiamento de novas aquisições de imóveis. O Novo PAC investirá, segundo o Palácio do Planalto, na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes. Investimento total: R$ 5 bilhões.



Transporte eficiente e sustentável: Reunirá os investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias em todos os estados do Brasil a fim de reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. Investimento total: R$ 47,6 bilhões.

Defesa: Os investimentos nesse eixo, de acordo com as informações repassadas pela Secom e Casa Civil, permitirão equipar o país com tecnologias de ponta e aumento da capacidade de defesa nacional. Investimento total: R$ 4,5 bilhões.



