Alertas amarelo e laranja no clima colocam Curitiba em atenção

Curitiba e praticamente todo o estado do Paraná estão sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (13), Dia dos Pais. O primeiro alerta é amarelo, de perigo potencial, e diz respeito ao declínio da temperatura, enquanto o segundo é laranja, que representa perigo para tempestades.

+ Leia mais: Festival Direto no Fogo com seis horas de open food na RMC é adiado! Veja nova data

O alerta amarelo aponta queda abrupta de até 5°, o que pode representar, segundo o Inmet, risco à saúde dos moradores da região. Já o alerta laranja aponta risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e até queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para o Sistema de Monitoramento e Tecnologia do Paraná, Simepar, apesar das condições do tempo terem melhorado em relação as chuvas registradas na madrugada anterior, ainda há muita disponibilidade de umidade, mantendo a presença de nebulosidade sobre o estado.

+ Veja também: Dia dos Pais: dez mensagens bonitas para mandar para o seu pai neste domingo

“Chuvas fracas também estão sendo registradas em alguns setores, principalmente entre a RMC e o litoral, mas com eventos isolados e sem acumulados significativos”, diz a meteorologista Lídia Mota.

As temperaturas não devem ultrapassar os 14°C, em Curitiba, e 17°C no Litoral do Paraná, neste domingo. Na segunda-feira o tempo deve melhorar, com a chuva praticamente desaparecendo na região da capital.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal