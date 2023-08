O Festival Direto no Fogo, que aconteceria neste domingo (13), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi adiado. A organização do evento informa que transferiu a data por conta das condições do tempo, já que a previsão indica mais chuva neste fim de semana.

“O excesso de chuvas nos últimos dias foi determinante para que a organização do festival Direto no Fogo decidisse transferir o evento para o próximo domingo, dia 20”, diz nota divulgada neste sábado (12).

Portanto, a festa que conta com diversas opções de churrasco regional, chefs renomados convidados e seis horas de open food, acontecerá no dia 20 de agosto, no mesmo local, na Chácara das Vaquinhas.

Quem já comprou o ingresso para o dia 13 de agosto poderá utilizar o mesmo convite na próxima semana. Já quem não puder comparecer, pode pedir o reembolso do ingresso e obter mais informações pelo número (41) 99815 – 2946.

Festival com churrasco e seis horas de open food

O Festival Direto no Fogo contará com diversos chefs convidados, responsáveis por estações gastronômicas com costela no fogo de chão, porco no rolete, carneiro no buraco, choripan, carne de onça, massas e carnes e aves exóticas. O evento ainda tem ingressos disponíveis (mais informações no final desta matéria).

As opções gastronômicas e chefs convidados do Direto no Fogo são:

Estação Fogo de Chão – Chef Patrique Zarnicinski e Chef Tati Rodrigues·

Estação Parrilla – Chef Douglas Miguel e Chef Eduardo Côrrea

Estação Carne de Onça – Chef Sérgio Medeiros

Estação Porco no Rolete – Chef Levi Vieira (Alemão)

Estação Carneiro no Buraco – Chef Erico Fernandes e Chef Matheus Batalha

Estação Choripan Porco Moura – Chef Marcelo Lemos

Estação Trolha – Chef Beto Madalosso

Estação Aves Exóticas e Frutas – Chef Junior Neves

Mais do que um ótimo cardápio, com serviço ininterrupto das 11h30 às 18 horas, o festival Direto no Fogo terá diversão para toda a família. Para crianças, haverá brincadeiras lúdicas, oficinas de pintura em tela, oficinas de plantio de hortaliças e caminhada ecológica para conhecer a chácara e os animais.

Também será realizada uma Oficina de Mini Chef para Pais e Filhos (como as vagas são limitadas, é necessário fazer inscrição antecipada e a idade mínima é de 3 anos). Animando a festa, um grupo de moda de viola vai apresentar o melhor do cancioneiro regional.

Ingressos para Festival Direto no Fogo

Os convites para o Festival Direto no Fogo ainda estão disponíveis para compra no Disk Ingressos. Com a taxa do site, o valor do ingresso para adultos começa a partir de R$ 218,40.

Crianças até três anos não pagam. Crianças de 4 a 11 anos pagam R$ 109. A recreação está inclusa para todos. Além dos alimentos e recreação, o ingresso inclui bebidas não alcoólicas (água sem gás, suco concentrado de frutas e refrigerantes). Será possível escolher o dia da participação na hora da compra do ingresso.

A Chácara das Vaquinhas fica na Rua Vila Nova, 940 , bairro Cachoeira, em São José dos Pinhais. Tem asfalto até a entrada. Estacionamento amplo e gratuito. Informações e vendas pelo whatsapp (41) 99815-2946 ou no www.diskingressos.com.br.

