Assim como nos últimos dias, o tempo em Curitiba continuou sendo predominado por ventos e chuva na madrugada deste sábado (12). A Estação Meteorológica da Defesa Civil, localizada no Tatuquara, foi a que mais registrou acumulado pluviométrico, com precipitação de 8 milímetros.

Já a rajada de vento alcançou 23 km/h na estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), localizada no Jardim das Américas.

De acordo com informações da Prefeitura de Curitiba e da Defesa Civil, nenhuma solicitação de ajuda por conta da chuva foi feita durante esta madrugada pelos canais 156 e 153. Ocorrências também não foram registradas no período.

A prefeitura informa que as equipes permanecem em alerta caso alguma situação relacionada ao acúmulo de precipitação possa acontecer. Quem precisar de auxílio pode ligar nos números: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

A chuva continua neste sábado?

A previsão do tempo do Simepar indica instabilidade em diversas regiões do Paraná, incluindo Curitiba. Uma frente fria se aproxima do estado e pode provocar chuvas em municípios que ficam no sul.

Neste sábado (12), Curitiba tem máxima prevista de 22ºC e mínima de 13ºC. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 59%, principalmente ao longo da manhã. A rajada de vento pode alcançar até 50 km/h.

