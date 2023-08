Um caminhão carregado de cimento tombou e deixou a BR-376 totalmente interditada no sentindo Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 6h30 deste sábado (12), em Guaratuba, no litoral do Paraná.

Às 10 horas, a Arteris Litoral sul, concessionária que administra o trecho, informou que as faixas foram liberadas para o trânsito de veículos.

O bloqueio aos motoristas acontecia na região de Tijucas do Sul, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 662.

Ninguém ficou ferido no acidente envolvendo o caminhão de nove eixos. Segundo a polícia, a pista foi interditada em Tijucas do Sul para evitar fila na Serra do Mar.

No momento da liberação do trecho, a Arteris Litoral Sul informou que a fila de veículos ia do km 647 até o km 660.

