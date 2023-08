É totalmente compreensível cortar relações com alguém que não saiba pelo menos (e estou sendo muito gente boa) o refrão de É o Amor, de Evidências ou até de Pense em Mim. As três canções são marcas nas carreiras de Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo, que neste sábado, a partir das 21h, sobem juntos ao palco montado na Ligga Arena, em Curitiba, para o show Amigos.

Os principais nomes da revolução da música sertaneja do final da década de 80 e começo da de 1990, os cinco fizeram história separadamente, mas também se apresentando juntos em palcos por todo o Brasil a partir de um especial produzido pela TV Globo no ano de 1995. O encontro entrou para o imaginário de uma geração de cabelos arrepiados e chapeludos que curtiram à beça todas as modas xonadas que viraram hits na voz dos cinco artistas.

Quase 30 anos depois, eles voltaram a se reunir para shows em algumas cidades do Brasil e o público Curitiba terá a chance de curtir esse reencontro às vésperas do Dia dos Pais. Aliás, quem quiser ir ao show precisa correr, pois restam poucos bilhetes, que podem ser adquiridos no site Guiche Live (veja mais informações sobre ingressos no final deste texto).

Nessa rota de emoções, os artistas esperam os fãs, prontos para embarcarem num momento único, pensado com carinho para ser uma memória que só o encontro desses grandes nomes pode proporcionar. A produção e realização são da Peeb, Live Talentos, Talismã Music e RW7 Production & Entertainment.

Entrevista exclusiva

Show Amigos será na Ligga Arena, o estádio do Athletico Paranaense.

Uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil fez questão de conversar com a Tribuna para contar um pouco mais sobre este reencontro. Zezé di Camargo e Luciano. Com mais de 30 anos de carreira, os irmãos Mirosmar e Welson (para quem morou na lua e ainda não sabe, estes são os nomes de batismo de Zezé e Luciano) são os famosos hit-makers. Cada nova canção lançada era um novo sucesso nas rádios de todo o Brasil.

Colecionadores de prêmios musicais e recordes de vendagem de discos, eles continuam oferecendo a seus fãs uma entrega total, dedicação, respeito e muito carinho. Pouco mais de um ano depois de ter tocado no mesmo local junto com os paranaenses Chitãozinho e Xororó, os irmãos goianos conversaram com a Tribuna:

Tribuna: Todo mundo lembra do show Amigos, com aquela roda-gigante no cenário. Vocês já tocaram em tudo quanto é lugar e espaço. Tocar num estádio é diferente?

Zezé di Camargo: A primeira vez que cantamos num estádio achamos que era muito grande. Não acreditávamos que tinha potencial de lotar. Mas temos uma equipe muito séria envolvida, a turma da Live Talentos (que cuida da nossa carreira e do Chitãozinho e Xororó) e a Talismã (que cuida do Leonardo) botaram coragem na gente de que ia lotar e foi um sucesso. Era para ser um dia, virou dois, depois vários. Depois de tantos anos, de programas e especiais, cantar num estádio é uma surpresa e um desafio que nos surpreende positivamente.

Como tem sido a experiência de compartilhar o palco com os Amigos depois de tanto tempo?

Zezé: Compartilhar o palco com estes amigos tem sido uma alegria. Sempre digo, todas as vezes que me perguntam, que este show Amigos para gente não é um show, um trabalho. É uma festa, Sempre levamos pelo lado da alegria de estarmos juntos, Um canta e sai, o outro entra e canta junto. Às vezes o Leo tá cantando e eu tô com o Xororó rindo das coisas que ele fala. E vice-versa. Dia desses o Chitãozinho e Xororó tavam cantando Fio de Cabelo e eu estava lá atrás, de olho fechado cantando junto. O Leonardo veio e me deu um beijo na boca. Esses momentos são incríveis. Um prazer estarmos juntos. AS nossas famílias vêm aos shows, estão sempre juntas. É maravilhoso.

Luciano de Camargo: Uma alegria enorme estar ao lado desses grandes amigos. Em Porto Alegre,tivemos a ideia de juntar os parceiros novamente. Tudo surgiu em março de 2018, durante o espetáculo que fizemos na Arena do Grêmio. E ai nos despertou a vontade de fazer o show Amigos novamente. Sempre fomos questionados sobre essa volta. Acho que o pessoal tinha certeza de que o projeto Amigos, um dia, voltaria. A expectativa é a maior possível a cada novo show. Parece sempre o primeiro. Passa um filme na minha cabeça, é uma viagem muito gostosa que faço, a cada apresentação, aos momentos que tivemos lá atrás. Não só como artista, mas como ser humano, estou sendo presenteado de novo agora, porque divido palco com meus amigos.

Hoje é comercialmente interessante promover shows ou gravações junto com outros artistas, mesmo que eles tenham pouco contato. A amizade faz diferença na performance ou na hora de gravar isso não importa muito?

Zezé: Para mim a amizade faz muita diferença no palco. Na hora de cantar e gravar, artistas meramente comerciais sobem, cantam, dão uns gritos (os gritos são sempre os mesmos), e pronto. Para mim tem que ter identidade, proximidade, cumplicidade. O cara tem que gostar da sua musica e você também gostar de ouvir o outro artista. Quando fica muito comercial, só porque vou me dar bem cantando ou vice versa, nao fica verdadeiro e o resultado não é o que a gente quer. Tem que ter amizade e respeito musical

Cientes de que tem toda uma história antes de vocês, mas foi a sua geração que transformou o sertanejo no que ele é. Ser a inspiração para tantas histórias deve ser maluco. Alguma delas, das histórias inspiradas por suas canções, foi especial? Conta pra gente.

Luciano: É gratificante. Depois de mais de 30 anos de carreira ainda escutamos pessoas falando que tal música foi pedido de namoro, casamento. Tem criança crescendo escutando. Depois de tantos anos, isso afaga nossa alma. É um presente. Fui padrinho de casamento de fãs, que viraram grandes amigos.

Hoje vocês ainda disputam a preferência dos consumidores da música sertaneja, em maior ou menor grau, com centenas de duplas. Vocês sentem renovação no público de vocês?

Zezé: A gente sente muito, a gente vê a resenha na internet que esses artistas novos fazem quando se encontram, e quando estão juntos, a gente vê o entrosamento e a música que eles sempre cantam nos encontros sempre são nossos sucessos de Zezé Di Camargo e Luciano, cantam Mato Grosso e Matias, João Mineiro e Marciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Milionário e José Rico… Não somos esquecidos jamais por essa turma, todos eles falam para cantarmos um modão, e a hora que cantam é quando o público pula, vibra, faz coro, grita, festeja, por serem clássicos que as pessoas escutam há 20, 30 anos. Não tem um que não canta “Você Vai Ver”, “Pão de Mel”, “Evidências”, “É o Amor”, “No Dia Em Que Eu Sai de Casa”, “Pensa em Mim”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Não Aprendi Dizer Adeus”, “Fio de Cabelo”, e outras que estão no ouvido do público, estas canções estão na memória das pessoas para o resto da vida, com certeza.

As músicas de hoje terão o poder que os hits de vocês tinham, para serem lembradas daqui há 30, 40 anos?

Zezé: É muito difícil prever se vai eternizar ou nao na cabeça das pessoas. Falando da gente, tem músicas com 30 anos e todos cantam.. É o amor tem 32 anos e 90% do povo sabe cantar. Evidências, do mesmo jeito. Fio de Cabelo, Pense em Mim… isso só pra dizer alguma das canções dos Amigos. Estrada da Vida, Ainda Ontem Choirei de Saudade… são músicas que têm o poder de permanecer independente da geração. Canto Estrada da Vida e noto no público que tanto a pessoas de 70 anos, quanto a de 15 anos, cantam a música inteira. Espero que os artistas de hoje consigam produzir verdadeiros hinos, clássicos, como fizemos. A permanência da música, a maturação da obra, faz com que elas fiquem na memória das pessoas.

Se o show AMIGOS pudesse ser “turbinado” e virasse uma TURMA? Quem vocês gostariam de ter no palco junto de vocês?

Zezé: O Chitão e o Xororó tem uma preferência, nós temos outra, o Leo outra. Agora… que seria uma boa, seria. Você acabou dando uma sugestão legal. De repente um show para fechar esse projeto, onde cada artista convida um amigo para participar. No programa da Globo a gente recebia vários amigos de todos os genêros, então seria uma boa ideia fazer isso de novo. Cada um recebendo um amigo, encerrando a turnê ano que vem. Foi uma ideia maravilhosa.

Luciano: De um dia virar “Amigos e Amigos”, sim. Podemos fazer também “Amigos e Amigas”, já que hoje a mulher é referência na música sertaneja. Sempre foram, na verdade. É só lembrar aí de nomes como Nalva Aguiar, Roberta Miranda, Naiara Azevedo, Luiza Martins.

Zezé Di Camargo, Chitãozinho, Leonardo, Luciano e Xororó. Foto: Divulgação / Peeb

Serviço

AMIGOS 2023 – DE VOLTA À ESTRADA EM CURITIBA

QUANDO? 12 de agosto de 2023 (sábado), a partir das 21h.

ONDE? Ligga Arena (R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

INGRESSOS?

– Pista



Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 300,00

Ingresso Meia: Lote 2 – R$ 180,00

– Cadeira Inferior



Ingresso Inteira: Lote 3 – R$ 460,00

Ingresso Meia: Lote 3 – R$ 280,00

– Cadeira Superior



Ingresso Inteira: Lote 3 – R$ 300,00

Ingresso Meia: Lote 3 – R$ 150,00



– Camarotes Avulsos: R$ 800,00

– Área VIP:



Ingresso Inteira: Lote 4 – R$ 1.600,00

Ingresso Meia: Lote 4 – R$ 800,00 – ESGOTADO

– Mesa Diamante (mesa de 04 lugares): R$ 3.200,00 – ESGOTADO

– Mesa Ouro (mesa de 04 lugares): R$ 2.400,00 – ESGOTADO

– Mesa Prata (mesa de 04 lugares): R$ 2.000,00 – ESGOTADO

