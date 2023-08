A Tribuna do Paraná noticiou no começo dessa semana casos de desrespeito, falta de educação e pouco caso com as regras de trânsito na Avenida Winston Churchill, esquina com Luiz Del Gobbo, na bairro Capão Raso, em Curitiba. Vários caminhões de empresas foram flagrados estacionando em cima da calçada para descarregar produtos para um mercado.

A partir desta denúncia, veio a sugestão de um motorista quanto a quantidade de vagas de carga e descarga em Curitiba. São muitas? A quantidade de veículos aumentou na cidade e os locais não estão dando conta? Fomos atrás das respostas para ver como é esse “outro lado do balcão”, o lado dos motoristas que precisam se desdobrar para atender os prazos das entregas.

Importante pontuar que não existem desculpas para quem comete a infração de estacionar em local indevido. São leis que precisam ser obedecidas, não tem perdão. O próprio motorista que alertou dos problemas de vagas ponderou isso na mensagem que mandou para a Tribuna.

“Entendo que o caso é errado, mas o mais errado é o mercado fazer uma loja e não ter um local adequado para descarga. É horrível fazer entrega em muitos bairros de Curitiba e Região Metropolitana. Só quem vive no volante e sai com 50 entregas por dia ou mais, sabe o sufoco de encontrar uma vaga. Falta é compressão dos supermercados em receber mais rápido, e não deixar motorista plantado na porta esperando, falta alguém ir e remover carros que ficam parados nas vagas de carga e descarga, ou nos 15 minutos de alerta ligado, ficam lá horas e ninguém faz nada, mas aí um caminhão para em algum lugar inadequado ou nesse caso na calçada, vira matéria de jornal. Apenas um desabafo, muito da economia da cidade gira da carroceria de um caminhão, mas os locais de entrega não colaboram, os horários não são flexíveis e é só porrada no motorista”, confidenciou o motorista que não deixou o nome da mensagem enviada aos Caçadores de Notícias.

Busca por vagas de carga e descarga em Curitiba é um desafio para motoristas que fazem entregas de produtos pela cidade. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Faltam vagas de carga e descarga em Curitiba?

De acordo com a prefeitura de Curitiba o número de vagas para carga de descarga está aumentando a cada ano na cidade. A implantação é feita conforme a demanda, detectada pelos agentes de trânsito e por pedidos dos comerciantes que podem solicitar mais de uma vaga por comércio. Aliás, qualquer pessoa pode solicitar uma vaga, seja de carga e descarga, vagas especiais, alerta 15 minutos pelo 156 da prefeitura. Recentemente a Tribuna contou a história de comerciantes que pediam estacionamento rotativo em frente às lojas localizadas na Avenida Manoel Ribas. O pedido foi atendido.

Atualmente são 760 vagas para carga e descarga somente nas áreas com Estacionamento Regulamentado (Est@R) em Curitiba, sendo que cada vaga destas tem 10 metros de extensão. Em 2020, eram 533 vagas; 2021 tinham 586, 2022 subiu para 729 e 2023 com 760 vagas de carga e descarga. O valor para veículos de 1.8 a 7 toneladas é R$ 6 por hora.

