Comerciantes da Avenida Manoel Ribas, no bairro Mercês, em Curitiba, estão pedindo vagas rotativas de estacionamento para que os clientes possam parar seus veículos na região. A reclamação é que pessoas ficam com seus carros parados durante todo o dia, bloqueando assim, vagas para quem precisa estacionar para fazer compras.

Mara Beatriz Reis, proprietária da loja Verde Folha, conta que já perdeu várias vendas devido à falta de vagas para estacionar nas proximidades do seu estabelecimento.

“A pessoa dá no máximo duas voltas para conseguir uma vaga, se não tiver, ela vai no shopping. O comércio já sofre diariamente, é preciso um auxílio nesse sentido. Eu tenho dois pontos na frente e uma vaga de carga e descarga. O espaço é pequeno, e tenho clientes que não param pela falta de oportunidade de estacionar. Acredito que ter vagas rotativas seria uma boa alternativa para toda a região”, disse Mara.

Outra comerciante que reclama é a Célia Ferreira, dona de uma banca de jornal e revistas. Desde 2014, na Praça Divina Pastora na esquina da Avenida Manoel Ribas, ela admite que o EstaR acabaria com o problema. “As pessoas trabalham até longe e deixam o carro o dia inteiro. Tem um rapaz que tem um caminhão de mudanças que fica direto. Ele ocupa duas vagas. O EstaR é uma solução”, comentou Célia.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou o Conseg Mercês/Vista Alegre. De acordo com a Regina do Rocio Sikorski, nenhuma pessoa fez uma solicitação para que o Conselho entrasse em contato com a prefeitura de Curitiba. “Nunca nos solicitaram para pedirmos o EstaR ali. É importante que as pessoas nos procurem para atendermos essa demanda”, explicou Regina.

E aí, prefeitura?

De acordo com o prefeitura, nenhuma solicitação foi realizada via central 156, que repassaria o pedido para área técnica especializada. A partir disso, se faz uma análise da viabilidade de implantação do EstaR na região.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

