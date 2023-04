Um casamento que está dando o que falar. Em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, o prefeito Hissan Hussein Dehaini (Cidadania) de 65 anos, casou com a Kauane Rode Camargo, de 16 anos. A diferença de 49 anos virou o principal assunto na cidade e nas redes sociais.

O casamento no civil ocorreu no último dia 12, segundo consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil. O prefeito se divorciou em 2022, mesmo ano que Kauane foi eleita 2ª princesa teen. Vale reforçar que mesmo a esposa sendo menor de idade, a relação no Brasil não é ilegal, desde que os pais concedam a união.

Sogra nomeada

Além dessa diferença de idade, outro tema que virou motivo de conversa no município foi a nomeação da sogra do prefeito para trabalhar na prefeitura. No dia seguinte do casamento, Marilene Rode assumiu o cargo de secretária de Cultura e Turismo.

De acordo com a prefeitura, não existe ilegalidade na nomeação.

