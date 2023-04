Prefeito de Araucária pede pra sair de partido após polêmica com casamento

Após da polêmica do casamento com uma jovem de 16 anos e a nomeação da sogra para o cargo de secretária de Cultura e Turismo de Araucária, o prefeito da cidade da região metropolitana de Curitiba, Hissan Hussein Dehaini, 65 anos, informou, nesta terça-feira (25), que vai se desligar do partido Cidadania. O prefeito já avisou o diretório estadual e uma nota foi publicada no site da legenda.

Hissan Dehaini estava filiado ao Cidadania desde 2009. No pedido de desfiliação, ele agradeceu o tempo de casa. “Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”.

LEIA TAMBÉM:

>> Supermercado de Curitiba é alvo ladrões de mignon e salame; furto terminou em prisão

>> Moradores de pijama coletam assinaturas contra perturbação do sossego em Curitiba

A polêmica estourou quando a noticia do casamento do prefeito com Kauane Rode Camargo, de 16 anos, foi amplamente veiculada na mídia. A diferença de 49 anos virou o principal assunto na cidade e nas redes sociais.

O casamento no civil ocorreu no último dia 12, segundo consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil. O prefeito se divorciou em 2022, mesmo ano que Kauane foi eleita 2.ª princesa teen. Vale reforçar que mesmo a esposa sendo menor de idade, a relação no Brasil não é ilegal.

Sogra nomeada

Junto com a notícia do casamento, veio a informação da nomeação da sogra do prefeito para o cargo de secretária de Cultura e Turismo. No dia 14 de abril, Marilene Rode assumiu o cargo.

A sogra já era funcionária da prefeitura de Araucária, atuando como diretora-geral da Secretaria de Educação.

Os valores do antigo e do novo salário de Marilene Rode consta no Portal da Transparência. Os ganhos eram de R$ 13.917,38. Com o novo cargo, ela pode chegar a receber um salário de cerca de R$ 21 mil.

O que diz a prefeitura?

Segundo a prefeitura, a nomeação da nova secretária cumpre o que prevê a legislação municipal e “a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade”, diz a nota da prefeitura. Também, que “a composição de seu secretariado é ato discricionário do chefe do Poder Executivo”.

Já sobre o questionamento da nomeação de Marilene Rode, a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) disse que “apenas se manifesta acerca de questionamentos feitos com relação a atos praticados por seus agentes no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados, bem como em situações em que o fato questionado influencie diretamente na execução da política pública de responsabilidade de seu praticante. Logo, não se enquadrando o presente questionamento na premissa acima, desde já, informamos que esta SMCS não se manifestará sobre o assunto”. A SMCS disse que a decisão segue a legislação municipal.

Troca de partido

Em nota, a SMCS informou que, como Prefeitura, não trata de questões partidárias.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?