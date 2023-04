Moradores de pijama coletam assinaturas contra perturbação do sossego em Curitiba

Integrantes do movimento contra perturbação do sossego em Curitiba se reuniram na Praça Garibaldi, no Largo da Ordem, na tarde desta terça-feira (25). Vestidos de pijama, eles coletaram assinaturas de um abaixo assinado a favor de que a Polícia Militar possa multar quem faz barulho na cidade e não deixa os outros dormirem.

“Surpreendentemente, estamos tendo muitas adesões, muitas pessoas estão contando as situações pelas quais elas passam, nas suas ruas, nos seus bairros. Ter sossego é um direito da população”, explicou Valéria Prochmann, presidente do Conseg Centro Cívico.

Durante o ato, o grupo conversou com as pessoas que passavam pela região sobre a necessidade de evitar fazer barulho para que haja convivência civilizada, respeitosa e empática com o ambiente urbano.

“Nós consideramos que essa questão da perturbação de sossego é um dos principais problemas de segurança pública hoje. Cerca de 70% a 80% das ligações do 190 nos finais de semana, nas sextas e sábados, são relacionadas a perturbação de sossego. Nós vemos esse movimento hoje como um estopim, os moradores já não aguentam mais”, completou a tenente da Polícia Militar Caroline Félix, coordenadora da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU).

A atividade nesta terça-feira (25) aconteceu na véspera do Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, celebrado anualmente na última quarta-feira de abril. O grupo Movimento Contra a Perturbação do Sossego foi fundado no ano passado. A ação desta terça também celebra o seu primeiro ano em atividade.

