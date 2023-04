Supermercado de Curitiba é alvo ladrões de mignon e salame; furto terminou em prisão

Uma dupla tentou ludibriar a segurança de um supermercado no bairro Bigorrilho, em Curitiba, na tentativa de levar quatro pedaços de filé mignon e seis peças de salame para casa.

Os suspeitos foram contidos por populares quando tentavam deixar o supermercado. A Polícia Militar (PM) foi chamada e levou os “amantes da carne” para a delegacia.

Os produtos também foram levados para a Central de Flagrantes de Curitiba, como prova do crime, mas já retornaram ao estabelecimento comercial. O valor do furto seria de R$ 780, sendo que as peças de carne totalizavam R$ 430 e os salames R$ 350.

Um dos detidos, um homem de aproximadamente 50 anos de idade, já tinha passagens pelo mesmo crime segundo, informações da PM.

