A ausência do cobrador de ônibus ainda causa estranheza para alguns passageiros do transporte público de Curitiba. As tradicionais linhas Interbairros II e III estão sem a presença do profissional desde o último dia 15 de abril, e a tarifa é paga por cartão-transporte da Urbs e também cartões de débito e crédito.

Naturalmente, algumas pessoas se surpreendem ainda ao ter a obrigatoriedade de pagar a passagem com cartões. “Eu só tinha dinheiro na mão, fiquei surpreso ao perceber que não tinha o cobrador. Perguntei no ônibus quem poderia passar o cartão para eu pagar em dinheiro para a pessoa”, comentou um passageiro que pediu para não ter o nome divulgado pela reportagem da Tribuna.

Segundo a Urbs, o cartão é opção de pagamento de 80 mil dos passageiros/dia destas linhas do Interbairros. Somente 5,22% pagam com dinheiro. Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos. De 2019 a 2022, houve uma queda de 87% nos assaltos.

Passageiro contou com a ajudar de outros passageiros para conseguir seguir viagem. Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

Mais linhas sofrerão a mudança

Para o próximo mês, outras linhas do Interbairros também deixarão de aceitar pagamento em dinheiro. “Até a segunda quinzena de maio, terminamos o projeto. As últimas linhas a migrarem serão as Interbairros IV, V e VI”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Desde março de 2020, a Urbs vem ampliando o número de linhas que aceitam exclusivamente cartão como pagamento, processo que foi acelerado em 2022. Hoje, das 242 linhas de Curitiba, 239 só aceitam pagamento com cartão.

Em breve mais linhas do Interbairros terão a mudança. Foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

Cobradores serão demitidos?

De acordo com a Associação das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos (Setransp), a fim de evitar demissões a ideia foi requalificá-los com cursos de motoristas de ônibus ou mesmo uma outra profissão.

“Há duas formas de requalificação. A primeira é interna, dentro da garagem. As empresas têm as suas escolinhas de motoristas e abrem vagas para aqueles cobradores que querem assumir o volante. Além disso, as operadoras possuem parceria com o Sest Senat para a requalificação gratuita em cerca de 60 áreas, com diferentes cargas horárias”, informou em nota a Setransp.

Além dessas opções, a reportagem apurou que alguns cobradores foram deslocados para estações-tubo na cidade.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?