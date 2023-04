A grande repercussão do casamento do prefeito de Araucária, Hissan Hussein Dehaini com uma garota de 16 anos e a nomeação da mãe dela como secretária de Cultura e Turismo na cidade gerou uma reviravolta na administração da cidade. Com salário bruto de R$ 14 mil, segundo portal da transparência do município, o prefeito decidiu exonerar a sogra Marilene Rôde do cargo.

A exoneração dela do cargo foi publicada no Diário Oficial do munícipio desta quarta-feira (26). Marilene tinha sido nomeada para o comando da secretaria em 13 de abril de 2023, poucas horas depois do prefeito se casar com a filha dela, de 16 anos de idade recém completos. A diferença de 49 anos virou o principal assunto na cidade e nas redes sociais.

+Leia mais! Prefeito de Araucária pede pra sair de partido após polêmica com casamento

O Ministério Público investiga o caso para esclarecer se houve nepotismo na nomeação da sogra para o cargo de secretária de Cultura e Turismo de Araucária.

Prefeitura defendeu cargo antes da exoneração

Em nota, a prefeitura de Araucária disse que a servidora em questão reunia as “condições necessárias para o exercício do cargo, uma vez que possui 26 anos de experiência no serviço público”, diz a nota.

